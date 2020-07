Ammonite: Kate Winslet e Saoirse Ronan nelle nuove immagini del romance lesbo

Ammonite: un intenso primo piano di Kate Winslet

Il regista Francis Lee torna con una nuova storia d'amore lesbo nel film Ammonite, di cui vediamo nuove immagini diffuse su Empire che mostrano le protagoniste Kate Winslet e Saoirse Ronan.

Dopo il film La terra di Dio, Francis Lee torna a parlare di una storia d'amore omosessuale, stavolta tra la paleontologa britannica Mary Anning e Charlotte Murchinson, interpretate rispettivamente da Kate Winslet, che vediamo nella nuova foto diffusa in esclusiva da Empire, e Saoirse Ronan. In un mondo dominato da uomini privilegiati, Mary Anning riuscì a portare avanti il suo lavoro, guidata dalla sua passione per la scienza e dal suo bisogno di sopravvivere, una donna da cui il regista è rimasto folgorato: "L'immagine di lei mi ha colpito molto. Una donna lavoratrice, della working-class, nata nelle più povere condizioni, eppure in qualche modo è diventata paleontologa leader del suo secolo"

Ammonite: Kate Winslet e Saoirse Ronan in una scena

Sperando che Ammonite rivitalizzi la carriera di Kate Winslet. pic.twitter.com/KDpxkIx32D — juliano (@juls__e) May 20, 2020

Come il lavoro precedente del regista, anche Ammonite è una storia che racconta delle differenze di classe nell'800 e dei rapporti tra persone dello stesso sesso, infatti il fulcro principale della storia è la relazione tra Mary e Charlotte: "Sono molto affascinato da relazioni umane profonde, intime. Una delle cose che cerco davvero nelle storie è esplorare una relazione romantica tra due persone dello stesso sesso in cui i problemi principali non riguardano le difficoltà della sessualità"

Ammonite, che fa parte della selezione di Cannes 2020, dovrebbe arrivare nei cinema britannici nel 2021.