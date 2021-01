Kate Winslet sulla scena di sesso con Saoirse Ronan: "Un'esperienza diversa rispetto alle precedenti"

Recentemente, Kate Winslet ha recitato insieme a Saoirse Ronan in Ammonite, film che narra le vicende della paleontologa Mary Anning e il suo legame omosessuale con la geologa Charlotte Murchison. In occasione di un'intervista con The Weekend Australian's Review, la protagonista di Titanic ha parlato di una scena di sesso del film e di quanto sia stata profondamente diversa ad altre scene di sesso eterosessuale interpretate.

Ammonite: Kate Winslet e Saoirse Ronan in una scena

Kate Winslet, però, aveva interpretato altri personaggi LGBTQ nel corso della sua carriera già prima di recitare in Ammonite insieme a Saoirse Ronan. Come riportato da Daily Mail, l'attrice 45enne ha dichiarato: "Ho già interpretato personaggi omosessuali. Ad esempio, ho debuttato al cinema con un ruolo omosessuale in Creature del cielo, il film di Peter Jackson, e, in quel film, interpreto una ragazza lesbica. Però, adesso, la mia esperienza è stata completamente diversa rispetto a quella di allora".

Secondo la Winslet, alla base di quest'esperienza differente ci sarebbe la sua maturità. L'attrice, infatti, ha dichiarato anche: "Ero veramente giovane. All'epoca, avevo appena 17 anni. Non sapevo bene cosa stessi facendo e quali ripercussioni potesse avere. Adesso ho maggiore consapevolezza e ho maturato esperienze intime diverse rispetto ad allora".

Kate Winslet ha anche aggiunto di aver interpretato numerose scene di amore eterosessuale al cinema ma di aver vissuto un'esperienza completamente differente in Ammonite. A detta dell'attrice, infatti, due esseri umani dello stesso sesso parlano il medesimo linguaggio del corpo e questo fa una notevole differenza. L'interprete ha raggiunto la fama planetaria nel 1997 grazie a Titanic di James Cameron. Il film ha lanciato la sua carriera a livello globale e ha cambiato la sua esistenza. A questo proposito, in occasione di un'intervista con Good Housekepping del 2007, l'attrice aveva affermato: "Il successo mi ha dato ampia libertà di scelta. Adesso che sono una madre, poi, posso scegliere ancora meglio se lavorare oppure no. Preparare un personaggio è complesso e amo essere quanto più meticolosa possibile".

Ammonite è stato presentato in anteprima in occasione dell'ultima edizione della Festa del Cinema di Roma.