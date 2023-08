Amici 23: Raimondo Todaro resta, un volto noto prende il posto di Arisa, scopriamo chi è

Manca poco all'inizio di Amici 23, e molti dettagli del programma sono già stati definiti. Recenti incertezze riguardavano la posizione dell'insegnante di canto e la partecipazione di Raimondo Todaro, il quale aveva avuto un litigio con Maria De Filippi durante una delle puntate serali. Ebbene, secondo quanto riportato da Dagospia, il ruolo precedentemente occupato da Arisa sarà ora ricoperto da Anna Pettinelli, la quale ha già svolto tale incarico per tre edizioni del talent show. Per quanto riguarda Todaro, a dispetto dei rumors che circolavano, è stato confermato nella sua posizione.

Recentemente sono state diffuse diverse voci riguardo ai possibili nuovi insegnanti di Amici. Sembra che ci fosse l'ipotesi che Maria De Filippi volesse sostituire alcuni dei professori con ex allievi del programma, tra cui Emma ed Elena D'Amario, oppure addirittura considerare l'opzione di avere una delle icone della musica italiana, Patty Pravo, come insegnante. Tuttavia, alla fine, queste voci si sono rivelate prive di fondamento.

Amici 23: Il ritorno di Anna Pettinelli

Nel cast di Amici, infatti, tornerà Anna Pettinelli, nota speaker radiofonica. Ha preso parte al programma in tre precedenti edizioni, dalla diciannovesima alla ventunesima, entrando a sostituire Alex Britti. Durante la sua partecipazione, sono stati frequenti i vivaci scambi di battute con Rudy Zerbi.

Anna Pettinelli prenderà il posto precedentemente occupato da Arisa, la quale ha lasciato il programma per fare ritorno alla Rai. Arisa farà parte della giuria di The Voice Kids, il programma condotto da Antonella Clerici. Nella scorsa edizione, i coach del talent dedicato ai bambini erano Loredana Bertè, Clementino, Gigi D'Alessio e il gruppo Ricchi e Poveri. Questi ultimi saranno sostituiti dalla cantante di Sincerità.

La conferma di Raimondo Todaro

Anche Raimondo Todaro è stato alla fine riconfermato nel cast. Inizialmente, la sua permanenza nella scuola era stata messa in dubbio a causa di un litigio con Maria De Filippi avvenuto durante una puntata serale di Amici. Tale discussione, tuttavia, non è mai andata in onda, in quanto è stata tagliata durante la fase di montaggio. Nella scuola del talent il ballerino si troverà di fronte Francesca Tocca, i due sono una coppia nella vita reale, sebbene al momento sembrerebbero attraversare una fase di crisi.

Gli altri professori sono Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, tutti presenti nella 22esima edizione e confermati.