Amici: via Arisa, ecco Maria De Filippi con chi vuole sostituirla

Potrebbe esserci una possibile separazione tra Amici ed Arisa, poiché la cantante prenderebbe parte nuovamente al talent show a condizione di poter svolgere contemporaneamente altri progetti, come la co-conduzione del festival di Sanremo per una serata. Nel frattempo, secondo quanto rivelato da Dagospia, Maria De Filippi avrebbe deciso di sostituirla con Patty Pravo.

Il portale di Roberto D'Agostino ha riportato la clamorosa indiscrezione, che se confermata porterebbe nel talent di Maria De Filippi una delle più belle voci della musica italiana. "Patty Pravo entrerà nel team di Amici, il programma cult di Maria De Filippi? La diva non conferma e non smentisce. Sarebbe comunque una scelta iconica da parte di Queen Mary", si legge su Dagospia.

Per il momento si tratta solo di voci, rafforzate dall'intervista della cantante al Magazine Diva&Donna. Al settimanale, Arisa ha spiegato i suoi piani per il futuro. "Sto aspettando di parlare con la produzione. Bisogna che troviamo una modalità per collaborare, se loro mi vogliono ancora, facendo in modo che io possa fare anche le mie cose. Questo talent mi dà sempre tantissimo. Adoro stare lì, però la mia vita non si può fermare lì".

Il futuro di Raimondo Todaro, il ballerino coinvolto in una discussione con Mara De Filippi durante la registrazione di una puntata del serale, rimane incerto. Nonostante l'alterco non sia stato visibile agli spettatori poiché tagliato durante il montaggio, la controversia potrebbe ancora avere delle conseguenze. Al Quotidiano di Sicilia l'ex professionista di Ballando con le Stelle ha detto: "Se Maria ha piacere di continuare a lavorare con me, sono ben felice perché dove sto mi trovo bene. Tutto qua. Non ci sono grosse news da dire o da dare".