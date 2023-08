Amici: Arisa e Raimondo Todaro sostituiti da due ex allieve: ecco chi sono

Novità in vista nel cast di Amici: due professori dicono addio al programma, saranno sostituiti da due ex allievi: ecco chi sono.

Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, presenterà nuovi cambiamenti nella prossima edizione. Secondo le indiscrezioni riportate da Nuovo Tv, due professori diranno addio al programma: si tratta di Arisa e Raimondo Todaro. La De Filippi avrebbe in mente di sostituirli con due ex allieve, ovvero Emma ed Elena D'Amario. Nel frattempo procede il casting del programma, Amici inizierà il 17 settembre.

Sono ormai settimane che si parla di un addio di Arisa al programma, lo scorso giugno la cantante aveva detto: "Sto aspettando di parlare con la produzione. Bisogna che troviamo una modalità per collaborare, se loro mi vogliono ancora, facendo in modo che io possa fare anche le mie cose. Questo talent mi dà sempre tantissimo. Adoro stare lì, però la mia vita non si può fermare lì". La scorsa settimana, Dagospia aveva anticipato il passaggio di Arisa a The Voice Kids, dove farebbe parte della giuria del programma condotto da Antonella Clerici.

Il nome di Raimondo Todaro che lascia il programma non sorprende, in quanto il coreografo era stato oggetto di speculazioni a seguito di una lite con Maria De Filippi. Questa discussione, verificatasi durante uno dei serali dello show, era stata eliminata durante la fase di montaggio della puntata. Tuttavia, è evidente che il dissidio è rimasto impresso nella memoria della conduttrice, che avrebbe quindi deciso di porre fine alla collaborazione con il ballerino.

Va notato che Raimondo Todaro era passato al programma di Maria De Filippi da un altro talent show, la conduttrice lo aveva strappato alla sua rivale Milly Carlucci.

Amici, chi sono i nuovi professori di canto e ballo

Secondo quanto riportato da Nuovo Tv, i due professori saranno rimpiazzati da due ex allieve: la cantante Emma e la ballerina Elena D'Amario. Quest'ultima aveva preso parte alla nona edizione di Amici di Maria De Filippi nel 2009, lo stesso anno in cui partecipò anche la Marrone.

Nel frattempo, i casting per il programma sono in corso e secondo alcune voci circolanti sui social media, potrebbe fare il suo ritorno Mezkal. Il cantante era stato eliminato dal programma l'anno scorso da Rudy Zerbi. Mezkal era entrato nella scuola poche settimane prima del serale e lo storico professore gli aveva comunicato che non c'era abbastanza tempo per prepararlo adeguatamente, promettendogli però una nuova opportunità nella successiva edizione del programma.