Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono lasciati? ecco i motivi della crisi

Nuova presunta rottura per Raimondo Todaro e Francesca Tocca, i due avevano già attraversato un periodo di crisi nel 2020. Secondo voci di corridoio, durante le recenti vacanze in Sardegna, la coppia avrebbe litigato accanitamente, subito dopo hanno deciso di fare ritorno a casa separatamente. Dietro questa crisi ci sarebbe la gelosia di Francesca, convinta che il suo compagno abbia riallacciato i rapporti con una ex.

La recente separazione tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca, questa volta, sembra essere stata causata dall'ex partecipante di Ballando con le Stelle. La loro prima rottura, invece, avvenne quando Francesca iniziò a frequentare Valentin Alexandru Dimitri, un ex allievo di Amici.

In questi giorni, secondo le informazioni condivise su Instagram da Deianira Marzano, i due ballerini sembrano che abbiano litigato mentre cenavano in un ristorante a Villasimius, in Sardegna, insieme ad un gruppo di compagni di viaggio.

Un informatore ha rivelato all'influencer che Raimondo e Francesca avrebbero avuto una discussione intensa, seguita dal fatto che la ragazza ha abbandonato il ristorante da sola. Inoltre, i follower della ballerina hanno riportato una storia su Instagram in cui Francesca ha condiviso una pagina de 'Il quadro mai dipinto', un romanzo scritto da Massimo Bisotti. La tocca ha evidenziato alcune parole: "La gente che se n'è andata se ne riandrà. Altrimenti non sarebbe andata via quando poteva restare. È che in amore non impariamo mai niente dall'esperienza e come tutte le cose meravigliose da una parte questo ci salva dall'altra ci annienta". E ancora "È inutile illudersi, perso l'attimo niente è più uguale, la gente torna ma le cose non ritornano com'erano, la gente torna ma non si può tornare indietro per ripartire da un momento che è ormai svanito nel tempo".

Nel frattempo, la stessa fonte ha riferito a Deianira Marzano che: "Todaro e Tocca sono rientrati dalla Sardegna separatamente. Lei muta. Lui posta roba lagnosa e fa la faccia triste. Ed è scappato in Sicilia stamattina". Secondo il settimanale Nuovo il motivo della crisi è la gelosia: "Questa volta a 'peccare' sarebbe stato Raimondo Todaro. Si dice che lei si sia arrabbiata con Raimondo perché ha percepito che lui provava nuovamente interesse per una vecchia fiamma". Sia Francesca che Raimondo, il cui futuro ad Amici resta un punto interrogativo, non hanno commentato le indiscrezioni.