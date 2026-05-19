Amici 25, Alessio Di Ponzio dopo la finale: "Pronto a prendermi il futuro”

Domenica 17 maggio si è chiusa la venticinquesima edizione di Amici, il format ideato da Maria De Filippi che da anni porta nelle case degli italiani giovani cantanti e ballerini pronti a inseguire il sogno del palcoscenico. Ad alzare la coppa della categoria ballo è stato Alessio Di Ponzio, allievo della squadra di Emanuel Lo, protagonista di un percorso intenso e ricco di emozioni.

Alessio Di Ponzio trionfa ad Amici 25

Per Alessio si trattava della seconda esperienza nel talent di Canale 5. Nella precedente edizione aveva infatti dovuto lasciare la scuola a gennaio 2025 per un infortunio che aveva interrotto il suo cammino. Quest'anno il ballerino è tornato più determinato che mai, riuscendo ad arrivare fino alla finalissima e conquistando la vittoria della categoria ballo. Un risultato importante, ottenuto grazie a una formazione versatile costruita negli anni tra hip hop, danza classica e moderna.

Il percorso di Alessio nella scuola di Maria De Filippi

Nel corso del serale, Alessio ha dimostrato grande maturità artistica e capacità di adattarsi a stili differenti, caratteristiche che hanno convinto pubblico e professori. Il ballerino è stato tra i protagonisti assoluti di questa edizione, arrivando fino all'ultima puntata alle spalle del vincitore assoluto Lorenzo Salvetti.

Alessio di Ponzio ed Emanuel Lo

Le prime parole dopo la vittoria ad Amici

Subito dopo la finale, Alessio ha raccontato le sue emozioni ai microfoni di Witty Tv: "Questo secondo percorso in realtà non me l'aspettavo così. Sono partito un po' spaventato dal ritornare qua, perché dopo un lungo periodo di fermo dubitavo un po' di me stesso. Però essere qui con questa coppa a fianco vuol dire che il lavoro ripaga". E ancora: "Sono riuscito a brillare in questo serale. Ce l'ho fatta e sono pronto ad affrontare questo futuro e a realizzare veramente i miei sogni".

Il messaggio Instagram di Alessio Di Ponzio dopo Amici 25

Nelle ore successive alla finale, Alessio ha pubblicato anche un lungo messaggio su Instagram per ringraziare tutte le persone che lo hanno sostenuto durante il percorso nel talent. Il ballerino ha dedicato parole speciali a Maria De Filippi, alla produzione, ai professori e soprattutto a Emanuel Lo: "Il mio grazie più profondo va a Maria, a tutta la produzione, agli autori e ai professori, in particolare al mio Emanuel Lo che ha sempre creduto in me".

Alessio ringrazia i fan: "La mia danza è arrivata ai vostri cuori"

Nel post social non è mancato un pensiero ai fan che lo hanno sostenuto da casa durante tutta l'esperienza ad Amici: "Sapere che la mia danza è arrivata ai vostri cuori è il premio più bello che potessi desiderare. Questa vittoria la dedico a voi, con la promessa che continuerò a lavorare duro, con i piedi per terra e la stessa passione di sempre". Con la vittoria nella categoria ballo di Amici 25, Alessio Di Ponzio si prepara ora ad affrontare il mondo dello spettacolo da protagonista, forte di un percorso che ha conquistato pubblico e insegnanti.