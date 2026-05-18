Lorenzo Salvetti di Amici 25 interpreta Maradona: il musical che unisce calcio e leggenda

Il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti, sarà Diego Armando Maradona nel nuovo musical 'El Diego'. Un kolossal teatrale che fonde sport, mito e narrazione emotiva tra Napoli e leggenda mondiale.

La società Patagonia Group ha annunciato ufficialmente l'avvio della nuova opera musicale Maradona - El Diego - il sogno, una leggenda, un destino, un kolossal teatrale destinato alla stagione 2027 e pensato per diventare uno degli appuntamenti più attesi nei teatri italiani ed europei.

Al centro dell'interesse mediatico c'è la partecipazione di Lorenzo Salvetti, fresco vincitore di Amici 25, che interpreterà Diego Armando Maradona, trasformandosi nel cuore narrativo dello spettacolo.

Un cast di primo piano tra teatro e musica

Nel ruolo di San Gennaro ci sarà Lello Arena, chiamato a dare vita a una rappresentazione del patrono napoletano lontana dagli stereotipi, in una chiave umana, ironica e profondamente simbolica, ponte tra sacro e profano.

Lello Arena

Le musiche originali sono affidate al Maestro Marco Frisina, noto per la sua capacità di fondere linguaggi sinfonici, popolari e contemporanei in una narrazione musicale fortemente emotiva.

La regia sarà firmata da Jacopo Spirei, artista attivo nei principali teatri lirici e di prosa del mondo, mentre il testo e la sceneggiatura portano la firma di Gianmario Pagano, già autore di grandi produzioni come La Divina Commedia Opera Musical.

Maradona tra mito e umanità

Lo spettacolo racconterà il percorso umano e sportivo di Diego Armando Maradona, dalla giovinezza fino alla consacrazione globale, con un taglio non biografico ma emotivo e visionario. Non una semplice ricostruzione storica, ma un viaggio teatrale dentro il mito: talento, cadute, riscatto, fede popolare e legame indissolubile con Napoli diventano i cardini della narrazione.

Napoli protagonista del racconto

La città di Napoli è al centro dell'opera: non solo scenografia, ma vera e propria presenza drammaturgica. Il rapporto tra Maradona e la città viene raccontato come un legame viscerale, capace di trasformare un uomo in leggenda. San Gennaro, interpretato da Lello Arena, diventa la coscienza della città, osservatore e guida simbolica del destino di Diego.

Un musical tra sport, mito e famiglia

Maradona - El Diego è pensato come un'opera trasversale: unisce teatro musicale, energia sportiva e racconto umano. Dalla dimensione dello stadio alla fragilità dell'uomo, lo spettacolo affronta temi universali come sogno, amicizia, coraggio e destino, con l'obiettivo di parlare a pubblici di tutte le età.