Amici 22, Isobel Kinnear e Cricca pubblicano la foto del bacio e ufficializzano: sono una coppia

Isobel Kinnear e Giovanni Cricca, che si erano già avvicinati nella casetta che ha ospitato i concorrenti di Amici 22, sono rimasti legati anche dopo la conclusione del talent show e oggi sono una coppia. La ballerina e il cantante hanno confermato la loro relazione condividendo una serie di foto sui social, suscitando l'entusiasmo dei loro fan che hanno sempre creduto nella loro storia d'amore.

Dopo l'avvicinamento tra Mattia Zenzola e Benedetta Vari, altri due ragazzi di Amici 2 hanno trovato l'amore durante l'ultima edizione del reality condotto da Maria De Filippi: Isobel Kinnear e Giovanni Cricca.

Chi sono Isobel Kinnear e Cricca

Isobel Kinnear è nata nel maggio del 2003 in Australia, è stata una delle ballerine più talentuose della scuola di Amici, grazie anche alla guida di Alessandra Celentano, nel 2018 ha vinto il premio ìAustralia's Dancer of the Year'.

Giovanni Cricca è nato a Riccione l'8 agosto 2004, con la famiglia si è trasferito a Sydney in Australia quando aveva solo cinque anni. Nella scuola di Amici è stato seguito da Lorella Cuccarini.

La relazione tra Isobel e Cricca

Dopo Amici Isobel Kinnear, intervistata da SuperGuidaTv, a proposito di Cricca aveva detto: "La nostra relazione ha reso ancora più bello e più importante il mio percorso all'interno della scuola di Amici. Lui è una persona incredibile che voglio tenere nella mia vita. Mai dire mai. Voglio sicuramente rivederlo, così possiamo capire molte cose, per esempio se siamo fatti l'uno per l'altra. Si, lascio una porta aperta".

"Provo ancora un sentimento molto forte per Isobel. La stimo molto, poi al cuore non si comanda. O mi passerà o ci riprovo", aveva detto Cricca allo stesso portale.

Negli ultimi giorni c'erano state molte segnalazioni che davano per scontato un riavvicinamento tra Cricca e Isobel, ora i fan hanno avuto la loro prova. La pistola fumante è arrivata attraverso foto pubblicate dagli stessi protagonisti sui social. Nella caption un semplice cuore. Nella storia di Instagram Cricca ha aggiunto la scritta "I Love you".