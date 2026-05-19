Amici 25, ecco come Lorenzo Salvetti spenderà i 157mila euro vinti

Il vincitore del talent di Amici di Maria De Filippi rompe il silenzio è svela come investirà il premio da 157mila euro guadagnato domenica sera, quando è stato il più votato dal pubblico durante la finale del programma.

Il cantante Lorenzo Salvetti ha vinto la venticinquesima edizione di Amici di Maria De Filippi, andata in onda domenica 17 maggio. Un successo che segna una svolta importante nella sua carriera e che lo conferma come uno dei nuovi talenti più seguiti del panorama musicale italiano.

Con la vittoria del talent, Salvetti ha ottenuto un montepremi complessivo di circa 157mila euro: 150mila euro legati alla vittoria finale e 7mila euro del Premio Keep Dreaming di Marlù, assegnato a tutti i partecipanti del programma. Un riconoscimento economico importante, ma che per l'artista ha già una destinazione precisa.

Lorenzo Salvetti rompe il silenzio: ecco dove andranno i soldi vinti

Nel corso di un'intervista a Superguidatv, alla domanda su cosa farà con il premio, Lorenzo Salvetti è stato chiaro: "Sicuramente investirò tutto nel progetto musicale. Ho tanta voglia di puntare su questo percorso perché rappresenta un'opportunità enorme, e non voglio sprecarla. Per questo motivo, tutta la mia energia sarà concentrata sulla musica: è una certezza". Una scelta netta che conferma la volontà di costruire una carriera solida e centrata esclusivamente sulla produzione artistica.

Lorenzo Salvetti abbraccia Maria De Filippi dopo la vittoria

Dal quarto posto a X Factor a oggi: il percorso di crescita

Prima di Amici di Maria De Filippi, Lorenzo Salvetti aveva già partecipato a X Factor, dove aveva conquistato il quarto posto. Riguardando a quel periodo, il cantante ha raccontato di aver vissuto momenti di grande insicurezza, legati anche alla giovane età: "I momenti di sconforto sono stati del tutto naturali, avevo 16 anni e mi sembrava tutto enorme. Sul momento quelle incertezze c'erano eccome." Un'esperienza che oggi considera formativa e necessaria per la sua crescita personale e artistica.

Sanremo e futuro: le ambizioni del cantante

Tra i possibili obiettivi futuri, Salvetti non esclude il palco del Festival di Sanremo, anche se mantiene un approccio prudente: "Sanremo è sicuramente un pensiero. Per ora penso soprattutto a scrivere e lavorare. Se nascerà un pezzo forte, potrebbe aprirsi anche quella possibilità." Intanto, la priorità resta la scrittura e la costruzione del proprio repertorio.

Collaborazioni da sogno: Cremonini ed Elisa nel futuro di Lorenzo

Guardando avanti, Lorenzo Salvetti non nasconde i suoi sogni artistici: tra i nomi con cui vorrebbe collaborare ci sono Cesare Cremonini ed Elisa. Due riferimenti importanti della musica italiana, con cui immagina possibili duetti futuri mentre costruisce passo dopo passo la sua identità artistica.

Lorenzo Salvetti sul palco di Amici

L'EP "Stupida vita" e il brano "Roller Coaster"

Il percorso post-vittoria si apre anche con nuova musica: è in arrivo il primo EP di Lorenzo Salvetti, intitolato Stupida vita. Il progetto nasce da un anno di lavoro intenso e sperimentazione artistica, con brani che spaziano tra sonorità diverse e una forte identità cantautorale. Tra i pezzi presenti anche Roller Coaster, nato in una fase di forte ricerca musicale e prodotto insieme a Michele Canova.

Teatro e musica: Lorenzo nel musical su Diego Armando Maradona

Una delle novità più sorprendenti riguarda anche il teatro: Salvetti sarà coinvolto nel musical dedicato a Diego Armando Maradona. Un ritorno alle origini per l'artista, che ha sempre coltivato anche la dimensione del musical theatre: "È stato molto interessante perché mi ha riportato a quello che facevo da piccolo. Il mio obiettivo è sempre stato conciliare musica e teatro."