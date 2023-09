Amici 23, da Can Yaman ad Alessia Marcuzzi: ecco gli ospiti della prima puntata

Inizia il conto alla rovescia per la prima puntata di Amici 23: ecco gli ospiti che vedremo in studio domenica 24 settembre.

La nuova edizione di Amici 23 sta per iniziare, la prima puntata del talent show condotto da Maria De Filippi andrà in onda domenica 24 settembre. Durante il primo episodio, come di consueto, verrà formata la nuova classe composta da cantanti e ballerini. Mondo Tv ha anticipato alcuni degli ospiti che consegneranno le felpe ai ragazzi. Oltre ai vincitori della scorsa edizione, vedremo anche la partecipazione, tra gli altri, di Can Yaman e Alessia Marcuzzi.

Durante la prima puntata di Amici, saranno i professori a decidere quali studenti avranno il privilegio di essere ammessi tra i banchi della scuola più famosa d'Italia. Quest'anno, a seguito dell'addio di Arisa, la classe di canto è composta da Anna Pettinelli, che sostituisce proprio la cantante di Semplicità, insieme a Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.

I professori di ballo della scorsa edizione sono stati tutti confermati, ovvero Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro. Inizialmente, c'era stata qualche incertezza sulla presenza di Raimondo Todaro a causa di presunti dissidi con Maria De Filippi, ma alla fine è stato confermato nel ruolo di insegnante di ballo per questa edizione.

Nel corso della prima puntata di Amici, solitamente, i giovani talenti che hanno superato le diverse fasi dei provini eseguono l' audizione finale. Queste performance iniziali mostrano le abilità dei concorrenti nelle categorie di canto e ballo. Durante e dopo le esecuzioni i ragazzi vengono valutati per cui alcuni concorrenti vengono scelti per entrare nella scuola di Amici, mentre altri saranno respinti. Gli ospiti famosi consegnano le felpe ai concorrenti selezionati, simboleggiando l'appartenenza alla scuola di Amici.

Quest'anno tra gli ospiti della prima puntata ci saranno Mattia Zenzola, vincitore della passata edizione e Angelina Mango, la prima classificata della classe dei cantanti. Inoltre, come annunciato da Mondo TV, ci saranno ospiti famosi, tra cui il regista e attore Leonardo Pieraccioni, e Alessia Marcuzzi, che nella prossima stagione tornerà su Rai 2 con il suo Boomerissima.

Inoltre, secondo le anticipazioni, anche Can Yaman parteciperà alla prima puntata, l'attore turco in questi giorni è impegnato nelle riprese della seconda stagione di Viola come il mare, di cui sono state rilasciate le prime foto dal set.