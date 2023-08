Can Yaman in Viola come il mare 2: le prime foto dal set della seconda stagione

Uno degli account social ufficiali di Mediaset ha condiviso le prime foto di Can Yaman e Giovanni Nasta dal set di Viola come il mare 2, prossimamente su Canale 5.

Una sbiriciatina a Can Yaman in Viola come il mare 2: è ciò che oggi l'account Instagram delle fiction Mediaset ha regalato ai fan condividendo le prime foto dal set della nuova stagione. Pochi scatti in cui l'attore turco "gioca" con il collega Giovanni Nasta e gli "attrezzi del mestiere".

Un clima rilassato è quello che traspare dai primi contenuti dal set condivisi dalla produzione e dagli attori. Clima che si fa goliardico quando scende in campo il Turi D'Agata di Giovanni Nasta, braccio destro sul lavoro, amico e spalla comica di Francesco Demir, colui che regala leggerezza all'ispettore di Can Yaman bello e tenebroso da copione. I tanti fan dei due attori e della serie per il momento non possono far altro che immaginare quanti sorrisi quella coppia di "piedi piatti" continuerà a regalare, nell'attesa che i nuovi episodi arrivino sulla rete ammiraglia Mediaset (tra la fine del 2023 e le prime settimane del 2014). Oppure possono cercare consolazione nella prima stagione, trasmessa da Canale 5 in chiaro durante lo scorso autunno, disponibile in streaming su Netflix.

Nel frattempo sul set si continua a lavorare senza sosta al nuovo ciclo di puntate, 12 in tutto, che porterà qualche cambiamento nella vita dei due protagonisti, a cominciare da quella di Viola Vitale, che avrà nuovi colleghi al giornale e che sarà messa in difficoltà dall'arrivo di un nuovo PM.

La produzione della nuova stagione è iniziata ufficialmente lo scorso 17 luglio in una Roma rovente, in attesa di spostarsi in Sicilia. In cabina di regia, come avvisa anche l'ultima delle nuove foto, Alexis Sweet, che è subentrato a Francesco Vicario.

Viola come il mare: dove eravamo rimasti

Nell'ultima puntata della prima stagione, Viola (Francesca Chillemi) continua a cercare indizi sulla propria identità e, nonostante sia scossa dal comportamento di Don Andrea, si appassiona al caso di un uomo che sta cercando Dalila, la figlia scomparsa. Francesco Demir continua a indagare sul traffico di esseri umani e segue la pista di una talpa, che forse sta rpovando a confondere le indagini. Intanto, Viola è stremata per la sua ricerca personale e cerca aiuto nei farmaci. Tra i due c'è sempre stato un grande feeling, anche se non è mai esploso l'amore: ora, a tenere legati i loro destini, c'è una foto.