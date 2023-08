Pomeriggio Cinque, Verissimo, Amici: quando iniziano i programmi del daytime Mediaset

I programmi del daytime di Mediaset, da Pomeriggio Cinque a Verissimo, scaldano i motori in vista di settembre, quando sarà ripristinata la normale programmazione su tutte le reti. Ad aprire la stagione sarà Myrta Merlino, al suo esordio su Canale 5, "trainata" da un doppio appuntamento con La promessa.

Pomeriggio Cinque

Il nuovo corso di Pomeriggio Cinque si aprirà lunedì 4 settembre alle 16:55 su Canale 5, con una settimana di vantaggio rispetto a La Vita in Diretta, che comincerà lunedì 11 su Rai1. Myrta Merlino, new entry in casa Mediaset, subentrata alla veterana Barbara D'Urso, per la prima settimana potrà contare sulla doppia puntata de La promessa, che in quella fascia oraria garantisce anche picchi di 2 milioni di spettatori. La soap spagnola, salvo improvvisi cambi di programma, a partire dal 4 settembre dovrebbe prendere il posto di My Home My destiny, che dovrebbe invece terminare, almeno per il momento, con la puntata di sabato 2 settembre.

Verissimo

Silvia Toffanin e le sue interviste sono ormai un appuntamento imperdibile del weekend targato Mediaset. Verissimo nel 2023 anticiperà di qualche giorno la sua partenza: le prime due puntate della nuova stagione andranno in onda sabato 9 e domenica 10 settembre su Canale 5 intorno alle 16:00. Prima rispetto a quel 16 settembre inizialmente comunicato, un modo per guadagnare terreno rispetto a La Vita in Diretta, che per le prime quattro settimane di programmazione andrà in onda anche di sabato, e Domenica In, al via domenica 17 settembre.

Uomini e Donne e Amici 23

Non c'è ancora certezza assoluta rispetto alle date di inizio dei programmi prodotti dalla Fascino di Maria De Filippi. Il dating show Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45, dovrebbe anticipare la prima puntata di una settimana: non più il 18, dunque, ma lunedì 11 settembre dovrebbe essere il giorno deputato all'inizio della nuova stagione. Che sta pian piano prendendo forma, anzitutto nelle figure dei nuovi tronisti.

Amici 23, al contrario, dovrebbe ritardare un po' la partenza. Fissata inzialmente per domenica 17 settembre, la data dello speciale pomeridiano sarebbe stata posticipata a domenica 24 settembre, secondo la pagina Amici News. Il giorno successivo, lunedì 2 settembre, dovrebbe cominciare anche il daytime. D'altronde ci sarebbero ancora alcune incertezze sul fronte dei professori, che al momento vedrebbe schierati Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Emanuel Lo, Anna Pettinelli al posto di Arisa e Raimondo Todao.

Gli altri programmi

Lunedì 4 settembre comincerà anche il game show Caduta libera con Gerry Scotti, mentre lunedì 11 settembre su Retequattro Barbara Palombelli riaprirà il tribunale di Forum. Ultimi a ripartire, lunedì 25 settembre, saranno Mattino Cinque e Striscia la Notizia, che non ha ancora ufficializzato i conduttori della prossima stagione.