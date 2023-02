American Pie: Shannon Elizabeth è rimasta "devastata" dal modo in cui hanno trattato il suo accento

Shannon Elizabeth ha confessato il suo dispiacere dopo l'uscita di American Pie: l'attrice non ha gradito il modo in cui hanno modificato il suo accento.

Shannon Elizabeth è tornata a parlare di American Pie, ma non è la prima volta in cui l'attrice ritorna sul suo ruolo nella pellicola degli anni '90, anche perché tempo fa ha commentato la famosa scena di nudo nel film. Durante un podcast ha quindi raccontato del modo in cui hanno lavorato sull'accento del suo personaggio in post-produzione, rivelando che lei aveva fatto pressione per ottenere altri risultati.

Shannon Elizabeth in una scena di American Pie 2

"Quando ho fatto American Pie mi hanno chiamato per fare ADR [registrare l'audio di un personaggio in studio]", ha detto Shannon Elizabeth al podcast Inside of You with Michael Rosenbaum (tramite The Independent).L'attrice ha aggiunto: "[sul set] Erano tipo, 'Giocheremo con l'accento.' Quindi dicevo qualcosa e poi dicevano, 'Ok, usa meno accento.' E restavo dubbiosa sulla faccenda, e sul fatto che stessero giocando così tanto con l'identità linguistica del mio personaggio. Avevo lavorato duramente con un dialect coach per renderlo al meglio".

American Pie, Jason Biggs: "La scena della webcam oggi sarebbe inaccettabile"

Così l'attrice di American Pie è rimasta "devastata" quando ha visto la versione linguistica definitiva del suo personaggio, "Ho detto a tutti i miei amici, 'Questo film farà schifo' perché hanno incasinato così tanto il mio accento! Ero tipo, 'No, lo stanno rovinando, non guardatelo.' Ero devastata dopo l'ADR... Molte persone hanno detto che il mio accento era terribile e io ho risposto, 'Sì, perché hanno fatto casino - non mi hanno permesso di fare quello che volevo fare.'"

Vi ricordiamo che Nadia, il suo personaggio, è apparso anche in American Pie 2 e in un cameo di American Pie - Ancora insieme del 2012.