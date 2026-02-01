American Pie 5, Jason Biggs rivela: "Sarei felice di tornare nel franchise"

La carriera di Jason Biggs è decollata grazie al successo di American Pie, la commedia del 1999 di cui è stato protagonista. L'attore, in una recente intervista, ha ora svelato se in futuro ci potrebbe essere la possibilità di un suo ritorno nel franchise con un quinto film.

Il possibile ritorno di Biggs in American Pie

Rispondendo alle domande di ComingSoon, l'attore ha ammesso che non gli dispiacerebbe realizzare American Pie 5: "Sì, davvero. C'è decisamente una possibilità. Mi piacerebbe farlo. Mi è venuto proprio ora in mente e nessuno me ne ha parlato, ma io ci ho certamente pensato".

Jason Biggs ha aggiunto: "Mi piacerebbe, a prescindere da tutto, girare un altro film di American Pie. Che ne sia il regista oppure no, amo lavorare con quelle persone, e amo interpretare quel ruolo".

L'attore non ha inoltre esitato ad ammettere: "E amo i soldi. Li adoro e un film come Untitled Home Invasion Romance non mi porterà a fare dei versamenti in banca, se capite quello che voglio dire".

Le speranze per i fan del franchise

Biggs ha ribadito: "Adorerei farlo. E quello vorrebbe dire, inoltre, che sarei il regista di una commedia prodotta da un grande studio, e sarebbe incredibile. Quindi, onestamente, voglio semplicemente poter dirigere di nuovo, quello per me è l'importante. Nonostante le sfide mi è piaciuto molto, in particolare lavorare con gli attori. Quindi mi piacerebbe farlo di nuovo".

Nel cast della commedia hanno recitato anche Shannon Elizabeth, Thomas Ian Nicholas, Eddie Kaye Thomas, Chris Klein, Seann William Scott, Alyson Hannigan, ed Eugene Levy.

Nel 2012 era arrivato nelle sale il più recente capitolo del franchise, American Pie - Ancora insieme, di cui potete leggere la nostra recensione.

L'idea di Biggs alla regia di un sequel della popolare commedia potrebbe rivelarsi vincente, considerando il legame emotivo che lo lega al franchise e alla possibilità che questo porti a un ritorno di altre star delle irriverenti commedie. Non resta quindi che attendere per scoprire ulteriori sviluppi.