American Pie: Shannon Elizabeth non ha rimpianti sulla scena di nudo

Shannon Elizabeth, attrice del cast del leggendario American Pie, ha affermato di non essere per nulla pentita della sua scena di nudo nel film, momento cult che l'ha portata al successo.

American Pie è una delle commedie per adolescenti più ricordata degli anni '90 e, dopo 20, anni il cast ricorda ancora con piacere il set, come Shannon Elizabeth che, recentemente, ha dichiarato di non essersi mai pentita di aver recitato in una scena di nudo nel film interpretando Nadia.

Jason Biggs e Shannon Elizabeth in una scena di American Pie

La famosa scena tra Jim e Nadia in American Pie, quando Jim trasmette segretamente in streaming il suo incontro con Nadia, con l'intera scuola che li ha osservati mentre si trovavano nella sua camera da letto. In quel momento, Nadia, ovvero Shannon Elizabeth, si spoglia e mostra il suo seno a tutti inconsapevolmente. L'attrice, ora 46 anni, ha spiegato nel documentario Skin: A History Of Nudity In The Movies che non ha alcun rimpianto rispetto a quella scena:

"Se non avessi recitato in American Pie e non avessi interpretato il ruolo di Nadia e la scena di nudo che ne derivava, oggi forse non avrei una carriera. Voglio dire, gli adolescenti si scattano foto e le mettono su Internet per tutto il tempo, quindi non è un grosso problema. Vediamo nudità online ogni giorno su Instagram"

Per Shannon Elizabeth, in effetti, American Pie è stata una grande occasione per entrare nel mondo del cinema, anche se negli anni a seguire non ha lavorato granché, ma per lei fu davvero un trampolino di lancio che non rinnega.

Anche Jason Biggs, protagonista insieme all'attrice della scena, ha detto la sua sul momento diventato poi cult: "È stato un momento molto specifico. Abbiamo girato la scena quando internet era appena nato, con la webcam, una scena che non potrebbe essere realizzata ora. Sarebbe inaccettabile girare un momento così oggi, ma ricordo di aver letto la sceneggiatura all'epoca e di aver letto quella parte, sono rimasto scioccato dal fatto che ci fossero telecamere sui computer!"