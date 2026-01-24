American Pie, Jason Biggs: "Ho mostrato a mio figlio la scena più imbarazzante del film"

La star della saga anni 2000 ha raccontato di avergli anticipato una sequenza famosa del primo capitolo per un motivo ben preciso.

Jason Biggs in una scena di American Pie
NOTIZIA di 24/01/2026

A decenni di distanza dal primo film di American Pie, Jason Biggs è tornato a parlare del primo capitolo del franchise in una recente intervista, in cui ha rivelato di aver dovuto spiegare a suo figlio primogenito Sid una scena famosa del film.

L'attore è stato il protagonista dei film principali della saga nei panni del protagonista Jim Levenstein, e ha raccontato il motivo per il quale ha deciso di anticipare i tempi e spiegare a suo figlio il significato di quella sequenza assurda.

Jason Biggs ha spiegato una scena di American Pie al figlio

La star stava camminando con la famiglia a New York quando un tizio è passato accanto a lui mentre i suoi familiari erano più avanti esclamando: "'Ehi, è quello che si è fatto la torta'. E io ho guardato subito i ragazzi e grazie a Dio non l'avevano sentito".

Nonostante lo 'scampato pericolo', Jason Biggs ha deciso di fare quella temuta conversazione con suo figlio preadolescente: "È la mia versione della chiacchierata sul sesso, giusto? È tipo: quanto vuoi che lo sentano dagli amici e da altra gente a scuola, e quanto vuoi controllare la narrazione, e stava succedendo letteralmente con American Pie".

L'attore ha raccontato così quel momento: "Lui l'ha indovinato, quindi in un certo senso quasi non ho controllato il racconto però volevo chiederglielo prima. Gli ho detto: 'Tu cosa pensi che succeda?'. Ero solo curioso, e lui in realtà ha indovinato correttamente. Era imbarazzato a dirlo, molto imbarazzato, ma io ho detto: 'Ok. Fammi vedere. Fammi mostrarti cosa è successo', e così gli ho mostrato la scena, e lui rideva e rideva. Era un po' a disagio di sicuro ma ha detto che ero un bravo attore".

La famosa scena della torta in American Pie

La sequenza in questione di American Pie è quella in cui Jim viene beccato dal padre (Eugene Levy) in un momento imbarazzante in cucina con una torta appena sfornata. Un argomento che Jason Biggs sapeva che prima o poi quella scena avrebbe potuto diventare argomento di discussione in casa.

"Mi immagino uno scenario in cui è in non so quale classe, spero un po' più grande, ma uno dei suoi amici potrebbe entrare e fare: 'Ehi, ieri sera ho visto il pene di tuo padre in tv!'. È una possibilità molto concreta nella nostra vita. Sono contento di avere dei maschi invece che delle femmine. Non so come andrà a finire, ma so che, comunque vada, sarà più facile avere dei figli maschi di quanto sarebbe stato avere delle figlie femmine".