American Pie, Jason Biggs: "Ho mostrato a mio figlio la scena più imbarazzante del film"

A decenni di distanza dal primo film di American Pie, Jason Biggs è tornato a parlare del primo capitolo del franchise in una recente intervista, in cui ha rivelato di aver dovuto spiegare a suo figlio primogenito Sid una scena famosa del film.

L'attore è stato il protagonista dei film principali della saga nei panni del protagonista Jim Levenstein, e ha raccontato il motivo per il quale ha deciso di anticipare i tempi e spiegare a suo figlio il significato di quella sequenza assurda.

Jason Biggs ha spiegato una scena di American Pie al figlio

La star stava camminando con la famiglia a New York quando un tizio è passato accanto a lui mentre i suoi familiari erano più avanti esclamando: "'Ehi, è quello che si è fatto la torta'. E io ho guardato subito i ragazzi e grazie a Dio non l'avevano sentito".

Nonostante lo 'scampato pericolo', Jason Biggs ha deciso di fare quella temuta conversazione con suo figlio preadolescente: "È la mia versione della chiacchierata sul sesso, giusto? È tipo: quanto vuoi che lo sentano dagli amici e da altra gente a scuola, e quanto vuoi controllare la narrazione, e stava succedendo letteralmente con American Pie".

Jason Biggs in una scena imbarazzante di American Pie

L'attore ha raccontato così quel momento: "Lui l'ha indovinato, quindi in un certo senso quasi non ho controllato il racconto però volevo chiederglielo prima. Gli ho detto: 'Tu cosa pensi che succeda?'. Ero solo curioso, e lui in realtà ha indovinato correttamente. Era imbarazzato a dirlo, molto imbarazzato, ma io ho detto: 'Ok. Fammi vedere. Fammi mostrarti cosa è successo', e così gli ho mostrato la scena, e lui rideva e rideva. Era un po' a disagio di sicuro ma ha detto che ero un bravo attore".

La famosa scena della torta in American Pie

La sequenza in questione di American Pie è quella in cui Jim viene beccato dal padre (Eugene Levy) in un momento imbarazzante in cucina con una torta appena sfornata. Un argomento che Jason Biggs sapeva che prima o poi quella scena avrebbe potuto diventare argomento di discussione in casa.

"Mi immagino uno scenario in cui è in non so quale classe, spero un po' più grande, ma uno dei suoi amici potrebbe entrare e fare: 'Ehi, ieri sera ho visto il pene di tuo padre in tv!'. È una possibilità molto concreta nella nostra vita. Sono contento di avere dei maschi invece che delle femmine. Non so come andrà a finire, ma so che, comunque vada, sarà più facile avere dei figli maschi di quanto sarebbe stato avere delle figlie femmine".