American PIe, Jason Biggs: "La scena della webcam oggi sarebbe inaccettabile"

La star di American Pie, Jason Biggs, sostiene che la scena della webcam non sarebbe proponibile nell'epoca odierna, a causa del movimento Me Too.

Jason Biggs, volto storico della saga cinematografica di American Pie, ha confessato che una scena chiave del primo teen-movie del franchise di fine anni '90, non potrebbe essere mai realizzata attualmente, nell'epoca del MeToo.

Intervenuto in un talk show americano, Jason Biggs ha spiegato che la scena nella quale il suo personaggio usa una webcam nascosta per filmare una studentessa che si spoglia e si masturba nella sua stanza oggi sarebbe improponibile:"Era in un periodo molto specifico. Proprio mentre Internet si stava espandendo. Abbiamo avuto quell'intera scena con la webcam in rete che oggi non sarebbe mai stata realizzata".

Jason Biggs in una scena imbarazzante di American Pie

Nella scena incriminata, Jim (Jason Biggs) installa una webcam nella sua stanza per filmare segretamente una studentessa, Nadia (Shannon Elizabeth) mentre si sta cambiando prima di una sessione di studio. Jim e i suoi amici la osservano a sua insaputa mentre la ragazza si spoglia e si masturba nella camera da letto, prima che lo stesso Jim venga persuaso ad unirsi a lei ed eiaculi prematuramente due volte. Jim tuttavia non si rende conto di aver impostato il collegamento live con tutta la scuola.

15 film come American Pie

Shannon Elizabeth tempo fa ammise che secondo il suo parere la sequenza oggi non verrebbe girata. Jason Biggs spiega quanto sia comprensibile che la percezione della scena oggi sia cambiata, anche a causa della particolare influenza che Internet ha avuto nella comprensione e nella concezione del sesso:"Ancora una volta Internet ha cambiato tutto ma in modo specifico il sesso per gli adolescenti. La conversazione ora è totalmente diversa rispetto a quella di oltre vent'anni fa quindi l'arte che viene creata dev'essere totalmente diversa".

American Pie uscì nel 1999 e successivamente generò altri tre sequel della saga originale e svariati spin-off direct-to-video slegati dal filone principale.