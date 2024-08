All’s Fair: Sarah Paulson e Naomi Watts nel cast della nuova serie di Ryan Murphy

Sarah Paulson, Niecy Nash, Teyana Taylor e Naomi Watts sono entrate a far parte del cast di All's Fair di Hulu, una nuova serie legal drama di Ryan Murphy, insieme alle già annunciate Kim Kardashian e Glenn Close. Paulson, Nash e Watts saranno anche produttrici esecutive.

Paulson, Nash e Watts hanno già collaborato con Murphy in vari progetti. La Paulson ha lavorato al fianco di Murphy in American Horror Story, American Crime Story, Mrs. America e Ratched, solo per citarne alcuni. Nash reciterà nella prossima serie di Murphy per FX, Grotesquerie, mentre Watts ha recitato in The Watcher e, più recentemente, in Feud: Capote vs. The Swans.

I dettagli di All's Fair

La nuova serie è ambientata in uno studio legale di Los Angeles composto da sole donne ed è descritta da Murphy come "un procedural per adulti di alto livello, patinato e sexy". La Kardashian, che è protagonista e produttrice esecutiva, interpreterà un avvocato divorzista. La già annunciata Glenn Close interpreterà il capo dello studio. I dettagli sulla trama dello show e le descrizioni dei personaggi di Paulson, Nash, Taylor e Watts non sono ancora stati resi noti.

American Horror Story, Coven: Sarah Paulson con Taissa Farmiga nell'episodio The Seven Wonders, finale della terza stagione

Sebbene Halle Berry fosse già stata scritturata come protagonista, le nuove aggiunte non sostituiranno il suo ruolo, in quanto interpreteranno tutti nuovi ruoli creati per ciascun attore, secondo quanto riportato da Deadline.

All'interno del nuovo accordo con la Disney, All's Fair è la prima serie di Murphy, prodotta dalla 20th Television, parte dei Disney TV Studios, in associazione con la Ryan Murphy Television. La serie è scritta da Jon Robin Baitz, autore di Feud: Capote Vs. The Swans, e da Joe Baken, che è anche produttore esecutivo.

Corsa contro il tempo - The Desperate Hour: Naomi Watts in una foto del film

Oltre a Murphy, Kardashian, Close (Trillium Productions), Paulson, Nash, Watts, Baitz e Baken, tra i produttori esecutivi figurano anche Jamie Pachino, Lyn Greene, Richard Levine, Kris Jenner, Alexis Martin Woodall, Eric Kovtun, Scott Robertson e Holly Jete (HalleHolly). Murphy si occuperà anche della regia.