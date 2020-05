American Horror Story 10: la stagione potrebbe cambiare per colpa del lockdown

Guai in vista per American Horror Story 10, che potrebbe essere costretta a cambiare il tema della nuova stagione a causa del lockdown imposto dal coronavirus. Stando al creatore e showrunner Ryan Murphy, intervistato da The Wrap, il decimo capitolo della serie avrebbe avuto bisogno di particolari condizioni climatiche che al momento non possono essere confermate.

Dai pochi indizi avuti da Murphy sulla decima stagione di American Horror Story, pare che lo show avrebbe avuto parecchio a che fare con il mare. La prima immagine e il video che svelava il cast contenevano infatti riferimenti alla spiaggia, ritratta nel caso del piccolo teaser comparso su Instagram sotto un cielo plumbeo e nuvoloso. Tutto ciò potrebbe far pensare a un'ambientazione a fine estate, con il cambio di stagione dal caldo all'autunno, ma potrebbe anche suggerire un setting interamente estivo.

Se Murphy avesse bisogno di piena estate o fine estate, è comprensibile la sua preoccupazione sulle tempistiche ancora oscure della ripartenza: "Nessuno mi ha chiamato dicendo 'OK, abbiamo un piano per riprendere le riprese', quindi finché non succede siamo tutti in pausa. Onestamente non so niente, ma è una grande stagione e so che tutti gli attori scalpitano per iniziare, questo è tutto."

Una soluzione drastica per American Horror Story 10 sarebbe quella di cambiare tema all'ultimo minuto, che è una delle possibili alternative suggerite anche da Ryan Murphy, ma c'è anche la spaventosa ipotesi di un arrivederci al prossimo anno:

"Molto di quello che avrei girato dipendeva da un preciso momento, era uno show dipendente dal meteo. Quindi ora non so. Non so cosa faremo. Non so cosa farò dello show. Non so se anticiperemo un'altra stagione oppure se aspetteremo fino all'anno prossimo per girare questa."