Tutto per la mia famiglia, la nuova serie turca da oggi su Canale 5: trama, cast, quante sono le puntate

Da oggi c'è una nuova dizi nel pomeriggio di Canale 5 ed è una storia familiare ad alto contenuto emotivo che ha già conquistato il pubblico turco nel corso di quattro stagioni

Il palinsesto di Canale 5 è ormai territorio di conquista per la serialità turca, che da oggi alle 15:45 si arricchisce di un altro titolo. Si chiama Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim in limgua originale) ed è una soap drammatica che porta sul piccolo schermo una storia fatta di legami familiari, sacrifici e riscatto, raccontando il percorso di quattro fratelli costretti a diventare adulti prima del tempo.

Tutto per la mia famiglia: la storia di quattro fratelli che ha già conquistato la Turchia

Al centro della vicenda ci sono Kadir, Ömer, Asiye ed Emel Eren, quattro fratelli cresciuti in una famiglia semplice ma unita. Nonostante le difficoltà economiche, i genitori Veli e Hatice hanno sempre cercato di garantire ai figli una vita serena.

L'equilibrio della famiglia viene però spezzato da una scoperta che coinvolge il facoltoso uomo d'affari Akif Atakul. Quando un segreto rischia di venire alla luce, una catena di eventi drammatici cambia per sempre il destino degli Eren. Rimasti improvvisamente soli, i quattro ragazzi dovranno affrontare sfide sempre più difficili, facendo affidamento soltanto sul forte legame che li unisce.

Accanto alle vicende familiari trovano spazio anche numerose storie d'amore e rivalità che coinvolgono giovani appartenenti a contesti sociali molto diversi.

Le anticipazioni di lunedì 15 giugno

La famiglia Eren vive una vita semplice ma è molto unita, nonostante le difficoltà economiche quotidiane. Veli e Hatice crescono con amore i loro quattro figli - Kadir, Ömer, Asiye ed Emel - cercando di garantire loro stabilità e affetto.

La loro serenità viene interrotta quando Hatice, che lavora come domestica presso la ricca famiglia Atakul, si reca alla villa estiva su richiesta di Nebahat. In quell'occasione assiste a una scena compromettente: Akif Atakul intrattiene una relazione segreta con Suzan, moglie del socio Kenan. Sconvolta da quanto ha scoperto, Hatice decide di mantenere il silenzio, ma Akif teme che il segreto possa venire alla luce. Per questo, con la scusa di riaccompagnarla a casa, la invita a salire in auto.

Durante il tragitto, il veicolo si scontra con un camion. Akif rimane illeso e si allontana dal luogo dell'incidente, mentre l'autista Fikret muore. Hatice viene invece soccorsa in condizioni gravi e trasportata d'urgenza in ospedale, dove viene operata e ricoverata in terapia intensiva.

Il cast della nuova soap turca di Canale 5

Tutto per la mia famiglia, ideata da Gül Abus Semerci e realizzata da NGM, può contare su un cast molto apprezzato dal pubblico turco. Tra i protagonisti ci sono anche volti già noti al pubblico delle dizi turche, tra cui Su Burcu Yazgı Coşkun, già vista in La forza di una donna e in Racconto di una notte, dove interpreta la protagonista Canfeza, e Celil Nalçakan, interprete di numerose produzioni di successo in patria.

Accanto a loro anche Halit Özgür Sarı, Yiğit Koçak, Aylin Akpınar, Simge Selçuk e Ahu Yağtu.

Quante sono le puntate "italiane" di Tutto per la mia famiglia

Andata in onda in Turchia dal 2021 al 2024 con ottimi risultati in fatto di ascolti, la dizi conta un totale di quattro stagioni e 132 episodi. Come sempre, Mediaset taglierà ciascuna puntata (che nella versione originale dura circa 2 ore) in più episodi da circa 40 minuti. Questo dovrebbe quindi, calcolatrice alla mano, triplicare (più o meno) gli appuntamenti previsti su Canale 5, dando così modo alla soap di tenere compagnia al pubblico almeno per tutta l'estate, in onda da lunedì al venerdì alle 15:45 circa.

Naturalmente chi ha già una certa dimestichezza con i palinsesti di Canale 5 saprà già che queste informazioni sono valide fino al prossimo cambio di programmazione.

Da monito sia quello che è successo a Racconto di una notte, che, dopo qualche settimana di programmazione pomeridiana, 7 giorni su 7, da oggi smette di essere un appuntamento quotidiano, per tornare solo nell'originaria collocazione della prima serata domenicale, a partire dal 21 giugno.

Il palinesto pomeridiano di Canale 5 è a questo punto così configurato: alle 13:40 il consueto appuntamento con Beautiful, alle 14:10 arriva Forbidden Fruit, alle 14:45 spazio alla nuovissima Far Away, alle 15:45 arriva Tutto per la mia famiglia.

A seguire, Dentro la Notizia e Avanti un altro, fino al telegiornale e poi La Ruota della Fortuna.