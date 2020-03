American Horror Story 10: il poster anticipa il tema della nuova stagione

Ryan Murphy lancia su Instagram il primo poster per American Horror Story 10 e come sempre si mantiene criptico... Quale sarà il tema della prossima stagione?

Ryan Murphy pubblica il primo poster di American Horror Story 10 e come sempre si diverte a farci impazzire mentre cerchiamo di decifrare gli indizi sul tema della nuova stagione. La serie tv di Fox andrà in onda in autunno e possiamo aspettarci nel frattempo altri piccoli suggerimenti e teaser, ma saremo sicuri al 100% soltanto al momento dell'effettiva uscita, perché molte volte i titoli delle stagioni sono solo la punta dell'iceberg!

L'attesa per la decima stagione di American Horror Story è ormai un appuntamento fisso per gli appassionati di serie tv di genere, e per gli amanti dello show di Murphy il nuovo capitolo sarà particolarmente significativo anche per il rientro nel cast di due nomi fissi: Sarah Paulson ed Evan Peters, che per la stagione 9 avevano preso un anno di pausa.

Al fianco dei due attori storici compariranno anche volti noti della serie, che Murphy ama riproporre in ruoli diversi ogni volta, come Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross e Finn Wittrock. A sorpresa abbiamo anche una succosa new entry, Macaulay Culkin!

Di American Horror Story 10 sappiamo molto poco, purtroppo, ma il primo poster rivelato da Ryan Murphy sul suo profilo Instagram (dove solitamente vengono svelati tutti i nuovi dettagli sui suoi lavori) può darci qualche valido indizio sul tema della nuova stagione. Su quella che sembra essere una rupe a picco sul mare, vediamo due mani che si aggrappano al terreno. Stanno tentando di non cadere o appartengono a qualcuno che sta scalando la roccia? Si tratta di creature che arrivano dal mare? La didascalia suggerisce: "Le cose iniziano a tornare a riva..."