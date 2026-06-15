Un Posto al Sole, anticipazioni 16 giugno: tensione tra Marina e Roberto, Gianluca vicino alla verità

Nuova puntata di Un Posto al Sole, domani sera alle 20.50 su Rai Tre. Nell' episodio di martedì 16 giugno, dopo che Gianluca si è avvicinato alla verità, ora Alberto sarà molto spaventato che il figlio possa scoprire che l'uomo di cui è innamorata Anna, è proprio suo padre. Nel frattempo Saviani fa i conti con la presenza costante di Ferri in radio.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nel prossimo episodio. L'appuntamento con la soap più longeva della nostra tv è tutti i giorni, in onda dal lunedì al venerdì nell'access prime time della terza rete Rai.

Dov'eravamo rimasti

Rossella

Rossella informa Alberto dell'incontro tra Gianluca e la madre di Anna, avvicinandolo sempre più alla scoperta dell'identità del nuovo compagno della ragazza. Intanto Michele fatica a gestire le ingerenze di Ferri in radio, mentre Marina continua a mostrare una forte gelosia nei confronti di Greta. A Palazzo Palladini, la visita di Viola contribuisce a rasserenare il clima tra Ornella e Raffaele, anche se Ornella non riesce a smettere di pensare a Vanni.

Anticipazioni 16 giugno: tensione tra Marina e Roberto, Gianluca vicino alla verità

Alberto

Vittoria non ha alcuna intenzione di arrendersi e continua con determinazione la ricerca della figlia. Nel frattempo, Gianluca potrebbe scoprire che Anna è innamorata del padre; informato da Rossella dell'incontro di Gianluca con la madre della ragazza, Alberto è sempre più in ansia all'idea che Gianluca possa scoprire la verità sul suo rapporto con Anna.

A Radio Golfo 99 intanto, Michele fatica ancora a convivere con l'ingombrante presenza di Ferri. Le cose non vanno meglio a casa di Ferri, dato che Marina si troverà ad affrontare un momento di forte tensione con il marito.

Veniamo infine a Vanni e Ornella: con l'estate già iniziata, è arrivata anche la conclusione del corso di spagnolo, e per i due arriva il momento dei saluti.