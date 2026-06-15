Un Posto al Sole, anticipazioni 16 giugno: tensione tra Marina e Roberto, Gianluca vicino alla verità

Tutto quello che succederà nella prossima puntata della soap più longeva della tv, in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre

Marina
NOTIZIA di 15/06/2026

Nuova puntata di Un Posto al Sole, domani sera alle 20.50 su Rai Tre. Nell' episodio di martedì 16 giugno, dopo che Gianluca si è avvicinato alla verità, ora Alberto sarà molto spaventato che il figlio possa scoprire che l'uomo di cui è innamorata Anna, è proprio suo padre. Nel frattempo Saviani fa i conti con la presenza costante di Ferri in radio.
Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nel prossimo episodio. L'appuntamento con la soap più longeva della nostra tv è tutti i giorni, in onda dal lunedì al venerdì nell'access prime time della terza rete Rai.

Dov'eravamo rimasti

Un Posto Al Sole Rossella
Rossella

Rossella informa Alberto dell'incontro tra Gianluca e la madre di Anna, avvicinandolo sempre più alla scoperta dell'identità del nuovo compagno della ragazza. Intanto Michele fatica a gestire le ingerenze di Ferri in radio, mentre Marina continua a mostrare una forte gelosia nei confronti di Greta. A Palazzo Palladini, la visita di Viola contribuisce a rasserenare il clima tra Ornella e Raffaele, anche se Ornella non riesce a smettere di pensare a Vanni.

Un Posto al Sole, anticipazioni 15 giugno: Gianluca sta per scoprire chi è l'uomo misterioso di Anna Un Posto al Sole, anticipazioni 15 giugno: Gianluca sta per scoprire chi è l'uomo misterioso di Anna

Anticipazioni 16 giugno: tensione tra Marina e Roberto, Gianluca vicino alla verità

Un Posto Al Sole Alberto
Alberto

Vittoria non ha alcuna intenzione di arrendersi e continua con determinazione la ricerca della figlia. Nel frattempo, Gianluca potrebbe scoprire che Anna è innamorata del padre; informato da Rossella dell'incontro di Gianluca con la madre della ragazza, Alberto è sempre più in ansia all'idea che Gianluca possa scoprire la verità sul suo rapporto con Anna.
A Radio Golfo 99 intanto, Michele fatica ancora a convivere con l'ingombrante presenza di Ferri. Le cose non vanno meglio a casa di Ferri, dato che Marina si troverà ad affrontare un momento di forte tensione con il marito.
Veniamo infine a Vanni e Ornella: con l'estate già iniziata, è arrivata anche la conclusione del corso di spagnolo, e per i due arriva il momento dei saluti.