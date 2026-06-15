House of the Dragon, il mistero di Alys Rivers: è collegata a Melisandre?

La misteriosa guaritrice di Harrenhal è al centro di una delle ipotesi più intriganti per i fan de Il trono di spade. Gayle Rankin, interprete di Alys Rivers, ha parlato del possibile legame con Melisandre in vista della stagione 3 del prequel.

Il fascino dell'universo creato da George R.R. Martin è sempre stato anche e soprattutto nella sua capacità di alimentare continuamente speculazioni e teorie. Basta poco perché i fan inizino a collegare indizi e possibilità nel vasto mondo delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco.

Questa volta al centro dell'attenzione c'è Alys Rivers, il personaggio interpretato da Gayle Rankin in House of the Dragon che nella seconda stagione ha reso Harrenhal teatro di visioni, misteri e inquietanti esperienze legate a Daemon Targaryen. E che ci ricorda molto da vicino una vecchia conoscenza de Il trono di spade.

House of the Dragon, cosa c'entra Alys Rivers con Melisandre?

Melisandre

La domanda che circola da qualche tempo tra i fan di House of the Dragon è semplice solo in apparenza: e se Alys Rivers fosse in realtà Melisandre, la sacerdotessa rossa vista ne Il trono di spade? Sulla carta l'idea non è del tutto campata in aria.

House of the Dragon è ambientata circa 170 anni prima degli eventi della serie madre, ma Melisandre, come ricordano bene gli appassionati, ha un'età molto più avanzata di quanto il suo aspetto lasci intendere.

A unire le due figure ci sono diversi elementi: entrambe sembrano conoscere più di quanto dicano, entrambe gravitano attorno a visioni e profezie, entrambe hanno un rapporto ambiguo con la magia e con il potere. Non stupisce, quindi, che il fandom abbia iniziato a collegare i puntini.

"I due universi sono collegati": cosa ha detto l'attrice

Alys Rivers in House of the Dragon

Intervistata da ComicBook in vista della terza stagione di House of the Dragon, Gayle Rankin ha ammesso di conoscere bene questa teoria. L'attrice ha spiegato: "Ne sono consapevole, certo. Mi è stato anche chiesto: 'È la madre o la nonna di Melisandre?'. Le persone stanno facendo questo collegamento".

Rankin, però, non ha né confermato né smentito, lasciando tutti in un limbo di incertezza. "Non so se spetti a me dirlo. Mi sembra una domanda per George R.R. Martin, riguarda lui e la sua storia. Non è qualcosa che ho escluso nella costruzione del personaggio. È ovvio che i loro universi siano collegati ma non è qualcosa che ho inserito consapevolmente anche se non l'ho nemmeno escluso".

Insomma, nessuna porta chiusa. Ma nemmeno un invito a correre troppo con la "fantasia". L'attrice ha chiarito che il pubblico continuerà a scoprire "sempre di più" su Alys Rivers.

Perché probabilmente non è Melisandre

Una scena di House of the Dragon

Per quanto affascinante, la teoria scricchiola su un dettaglio fondamentale: la natura della magia. Melisandre è legata a R'hllor, il Signore della Luce, e la sua fede è il motore di ogni sua azione. Alys Rivers, invece, sembra muoversi in un immaginario molto diverso, più vicino agli Antichi Dei, al cuore oscuro di Harrenhal e al potere degli alberi-diga.

Questo non significa che non possa esistere un legame più sottile tra le due figure. Magari una suggestione, una linea tematica, un'eco narrativa. House of the Dragon ha già dimostrato di saper giocare con i rimandi al Trono di spade senza trasformarli per forza in spiegoni da enciclopedia del fantasy.

La cosa più interessante, a questo punto, è che Alys Rivers sembra destinata a diventare molto più di una presenza misteriosa ai margini della guerra fra i Targaryen. La stagione 3 di House of the Dragon, in arrivo il 21 giugno su HBO e HBO Max, potrebbe finalmente approfondire le sue origini, i suoi poteri e il suo ruolo nella Danza dei Draghi.

Che sia Melisandre, una sua antenata, una figura completamente autonoma o l'ennesimo enigma destinato a far litigare Reddit per settimane, Alys Rivers ha già ottenuto ciò che ogni grande personaggio di Westeros sogna: farci dubitare di tutto.