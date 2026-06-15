Un nuovo inizio su Canale 5, anticipazioni penultima puntata: Josè sconvolge la vita di Maria e Manuel

Il quarto e penultimo appuntamento con Un nuovo inizio rimette in discussione tutto ciò che Maria e Manuel hanno fin qui creato perchè Josè è arrivato alla Mancia

Finito il Super Karaoke, Canale 5 anticipa l'appuntamento settimanale con Un nuovo inizio portandolo al lunedì.

Stasera dalle 22:00 la serie spagnola che ha riportato Megan Montaner nel prime time dell'ammiraglia Mediaset andrà in onda con il quarto e penultimo episodio, destinato a cambiare profondamente gli equilibri tra i protagonisti. Josè, infatti, è arrivato alla Mancia.

Anticipazioni complete del 15 giugno: José arriva alla Mancia e Manuel perde la fiducia

Nella puntata in onda questa sera José si presenterà alla tenuta deciso a ottenere risposte sulla paternità del bambino che Maria aspetta. Ad aiutarlo sarà proprio Justa, che continuerà a tramare contro Maria sfruttando ogni occasione per alimentare dubbi e sospetti.

La rivelazione colpirà profondamente Manuel. L'uomo scoprirà che la moglie gli ha nascosto i suoi timori sulla reale identità del padre del bambino e reagirà allontanandosi da lei. Una frattura che rischia di compromettere definitivamente il loro rapporto.

Come se non bastasse, le condizioni di salute di Ramón continueranno a peggiorare mentre Claudia verrà finalmente a conoscenza della sua vera origine. Scoprire che Ramón è suo padre la spingerà a reclamare ciò che ritiene le spetti di diritto, aprendo un nuovo fronte di scontro all'interno della famiglia.

Intanto Manuel deciderà di partire per Madrid. Determinato a sottrarsi all'influenza dello zio e a trovare una soluzione ai problemi economici della tenuta, cercherà un avvocato e una nuova opportunità lavorativa. Durante la sua assenza sarà Maria a occuparsi degli affari di famiglia, ma il clima tra i due resterà tutt'altro che sereno. Anche Claudia proverà a far valere le proprie ragioni in tribunale, ma l'assenza di prove concrete potrebbe compromettere le sue possibilità di ottenere il riconoscimento che cerca.

Un nuovo inizio, cosa è successo nelle puntate precedenti

Negli episodi andati in onda nelle scorse settimane, Maria e Manuel hanno compiuto un lungo percorso che li ha portati dall'incomprensione all'amore. Quella che inizialmente era nata come una relazione di facciata per ingannare Ramón si è trasformata in un sentimento autentico, capace di superare ostacoli e rivalità.

Nel frattempo José è tornato in Spagna dopo anni trascorsi in Germania. Il ragazzo ha raccontato a Maria le difficoltà vissute lontano da casa, compresi alcuni problemi con la giustizia, e le ha confessato di non aver mai smesso di pensare a lei. Nonostante un momento di vicinanza tra i due, Maria ha però capito di essere ormai innamorata di Manuel.

La serenità ritrovata della coppia è stata però minacciata da Justa. La donna, ancora ossessionata dall'idea di separare Maria e Manuel, ha scoperto che tra Maria e José c'è stato un rapporto e ha intuito che il bambino potrebbe non essere figlio di Manuel. Determinata a sfruttare la situazione a proprio vantaggio, ha contattato José invitandolo a raggiungere la Mancia.

Parallelamente è emersa una verità destinata a provocare nuove tensioni: Claudia è la figlia di Ramón, un segreto che per anni è stato nascosto e che potrebbe avere importanti conseguenze sull'eredità della famiglia.

Un nuovo inizio, liberamente ispirata a La sposa, la miniserie RAI con Serena Rossi e Giorgio Marchesi, è composta da 10 episodi, in onda nel corso di cinque settimane. Le puntate già trasmesse da Canale 5 sono recuperabili, on demand e gratuitamente, su Mediaset Infinity.