American Gigolo: per il regista Paul Schrader la serie è “un'idea pessima"

Schietto come al solito, Paul Schrader ha spiegato i motivi per cui boccia in partenza la serie ispirata al suo American Gigolo e confessa che non la guarderà perché lo agiterebbe troppo.

Paul Schrader non ha peli sulla lingua e boccia senza appello la serie prodotta da Showtime, remake del suo cult del 1980 American Gigolo, definendola "un'idea pessima".

Dopo l'uscita del primo teaser trailer della serie American Gigolo, interpretata da Jon Bernthal, Gretchen Mol and Rosie O'Donnell, il regista del film originale ha espresso tutte le sue perplessità in un post su Facebook in cui critica il nuovo adattamento prodotto da Jerry Bruckheimer, spiegando di non essere stato coinvolto in alcun modo e aggiungendo che non la guarderà.

"Dopo che il trailer di Showtime è apparso online, mi è stato chiesto se fossi coinvolto", ha scritto Paul Schrader. "La risposta è no."

Apparentemente la Paramount avrebbe contattato Schrader anni fa manifestando l'interesse del coinvolgimento per l'adattamento del suo film incentrato su un escort maschio accusato di omicidio in forma seriale.

"Ho risposto che pensavo fosse un'idea terribile: i tempi erano cambiati, il porno su Internet aveva ridefinito il lavoro sessuale maschile, i virus, ecc. Non riuscivo a immaginare Julian Kay che lavorava a un addio al nubilato", ha scritto Schrader. "Pensavo che fosse finita".

American Gigolo, Jon Bernthal: "Hanno scelto l'uomo sbagliato per il reboot, io manco di sex appeal"

Quindi, Schrader è stato informato che Jerry Bruckheimer e la Paramount avevano i diritti per rifare American gigolo senza il suo consenso. La sua unica opzione era accettare i loro soldi e andare avanti:

"Non volevano il mio coinvolgimento. Ecco le mie opzioni: (1) prendi 50mila dollari e non essere coinvolto (2) prendi $0 e non essere coinvolto (3) minaccia una causa costosa e futile e non essere coinvolto. Ho preso 50mila dollari."

Il regista ha specificato di non aver intenzione di guardare la serie e non pensa di poter essere obiettivo al riguardo: "Anche se potessi, mi agiterebbe troppo".