American Gigolo: un sensuale Jon Bernthal nel teaser della serie remake

Jon Bernthal tira fuori il suo lato sensuale nel teaser trailer della serie Showtime American Gigolo, remake del film degli anni '80 di Paul Schrader con Richard Gere. Lo show è una rivisitazione moderna del thriller poliziesco neo-noir.

Nella serie, Jon Bernthal interpreta Julian Kaye. Dopo un'ingiusta condanna, Julian viene rilasciato dalla prigione dopo 15 anni ed è costretto a vivere una relazione complicata con la sua ex, Michelle (Gretchen Mol), sua madre e altre persone che lo hanno tradito. Deve anche riconciliarsi con il suo passato di escort. Il detective Sunday (Rosie O'Donnell) cerca la verità sull'omicidio che ha mandato Julian in prigione. Nel processo, porta alla luce una cospirazione più ampia.

Come si vede nel breve teaser, Jon Bernthal fa emergere il suo lato sensuale mentre si trova nell'intimità con Michelle. Le riprese frenetiche mostrano anche un insanguinato Julian che cerca di scappare dalla polizia prima di essere catturato, e poi lo vediamo seduto di fronte a un detective Sunday dalla faccia seria. I due alla fine collaboreranno per capire chi lo ha incastrato.

American Gigolo, Jon Bernthal: "Hanno scelto l'uomo sbagliato per il reboot, io manco di sex appeal"

American Gigolo è stata sviluppata per la TV da David Hollander, allontanato poi dal progetto in seguito a un'indagine per cattiva condotta attualmente in corso. Sette dei 10 episodi erano già stati girati quando è stato licenziato. Nikki Toscano e Russell Rothberg (The Offer) si sono poi uniti come produttori e consulenti. Il cast include anche Wayne Brade nei panni dell'amico e mentore di Julian, Lorenzo, e Lizzie Brocheré nei panni di Isabelle, l'erede di una cerchia di prostitute. Gabriel LaBelle, Leland Orser e Laura Liguori completano l'ensemble.