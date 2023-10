Richard Gere minacciò azioni legali contro un talk show per averlo etichettato come sex symbol

Richard Gere stava per denunciare un talk show per averlo etichettato come sex symbol ai tempi del film American Gigolo.

Richard Gere ha quasi denunciato il conduttore di un talk show britannico per averlo definito un sex symbol ai tempi di American Gigolo. È lo stesso giornalista Michael Aspel a rivelarlo al Daily Mail. Gere era stato ospite di Aspel nel suo show "Aspel and Company" nel 1989: "Quando Richard è venuto in trasmissione, l'ho presentato e alla fine ho detto 'ha fatto questo, ha fatto quello' e ho usato l'espressione 'sex symbol'. Dopo l'intervista, abbiamo ricevuto una telefonata dal suo agente che mi diceva che se non avessi rimosso il momento in cui lo definivo sex symbol, si sarebbe rivolto all'avvocato" ha detto il conduttore televisivo.

"Non voleva essere conosciuto come un sex symbol. Era assai strano. Ma si era preso molto sul serio perché aveva fatto molto per il popolo del Tibet" ha continuato Aspel.

La carriera

Dopo American Gigolo negli anni '80, Gere ha recitato in film come Ufficiale e gentiluomo, Cotton Club e poi negli anni successivi negli iconici Pretty Woman, accanto a Julia Roberts, e Hachiko. Recentemente l'attore tornerà a lavorare con il regista Paul Schrader dopo 43 anni da American Gigolo, nel film Oh, Canada. La pellicola è un adattamento del romanzo Foregone di Russell Banks, Jacob Elordi sarà tra i protagonisti.