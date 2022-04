American Gigolo, Jon Bernthal: "Hanno scelto l'uomo sbagliato per il reboot, io manco di sex appeal2

Jon Bernthal si prepara a interpretare il protagonista della serie Showtime American Gigolo, remake del cult che rese Richard Gere un sex symbol. Bernthal, però, nutre dei dubbi sul proprio, di sex appeal, e confessa scherzosamente che i produttori hanno scelto l'uomo sbagliato per il ruolo.

Jon Bernthal nell'episodio Bentornato papà di The Walking Dead

"Non credo di possedere alcun tipo di sex appeal naturale", ha detto Jon Bernthal a GQ. "Mi sono sempre considerato questo tizio dall'aspetto strano."

Le riprese della serie American Gigolo richiedono a Bernthal di indossare "un abito elegante e scarpe che mi fanno male ai piedi", oltre a una maglietta stupida e a una manciata di catene d'oro per interpretare il lavoratore del sesso Julian Kaye.

"È pazzesco per me", ha aggiunto l'attore, "mi spaventa ed è per questo che ce la farò".

Quando pensa al ruolo del gigolò, Bernthal confessa di ripetere a se stesso: "Sono la persona sbagliata per questo. Non posso farlo. Forse queste cose verranno fuori e la gente dirà 'Beh, ci ha provato e non ce l'ha fatta.' Ma credo davvero che si debbano perseguire le cose di cui hai paura. Se hai paura di nuotare nell'oceano, devi entrarci. Se hai paura di essere aggredito per strada, devi imparare a combattere. Devi correre a capofitto verso la paura".

We Own This City: Jon Bernthal nel trailer della nuova serie dell'autore di The Wire

Nella serie American Gigolo si racconta la storia di Julian Kaye che esce di prigione 18 anni dopo il suo arresto per omicidio. Il protagonista deve quindi capire come muoversi nella realtà di Los Angeles, in particolare nel settore del sesso a pagamento, il tutto mentre cerca di scoprire la verità riguardante le menzogne che lo hanno portato a essere condannato. Julian, inoltre, cerca di riallacciare il rapporto con Michelle (Gretchen Mol), il suo unico vero amore.

Nel cast ci saranno anche Rosie O'Donnell, Lizzie Brocheré, Gabriel LaBelle, Leland Orseer e Wayne Brady. David Hollander (Ray Donovan) sarà autore, regista e showrunner.