American Gangster, su Netflix in streaming da oggi!

Siamo a metà aprile ma il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming è American Gangster, il film di Ridley Scott con un cast d'eccezione, da Denzel Washington a Russell Crowe.

Anni '70: in seguito alla morte del suo mentore Bumpy Johnson, Fank Lucas diventa il re dello spaccio di eroina nel distretto di Harlem. Frank importa eroina direttamente dal sudest asiatico e di conseguenza, pur essendo migliore di quella che è in commercio, la vende ad un prezzo inferiore. Il suo legame con la mafia newyorkese contribuisce a rendere più solida la sua posizione...

L'impegnativo (quasi 160 minuti) film di Ridley Scott è costato intorno ai 100 milioni di dollari, finendo per incassarne quasi 270 in tutto il mondo. Il cast è di quelli che attira il pubblico: Denzel Washington, Russell Crowe, Josh Brolin, Chiwetel Ejiofor e Idris Elba. Ad essere nominata all'Oscar, però, è stata un'altra attrice, la grande Ruby Dee, scomparsa nel 2014, famosa tra il pubblico più giovane per i suoi ruoli nei film di Spike Lee, ma già nominata per ben 8 volte agli Emmy Awards nella sua lunga carriera. Una divertente curiosità: nella scena ambientata al Madison Square Garden si vede una folla. Bene, sono 650 persone sono effettivamente comparse, gli altri 1300 sono dei bambolotti gonfiabili!

American Gangster è solo una delle tante novità in catalogo ad aprile su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.