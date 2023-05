American Gangster, su Canale 20 Mediaset: trama e cast del film in onda stasera 10 maggio

Stasera 10 maggio Canale 20 Mediaset manda in onda American Gangster: trama, cast e recensione del film con Ryan Reynold.

Stasera 10 maggio Canale 20 Mediaset trasmette American Gangster, film del 2007 diretto da Ridley Scott. La sceneggiatura della pellicola è di Steven Zaillian. Trama, cast, curiosità, recensione e trailer del lungometraggio.

American Gangster: Trama

America anni '70: in seguito alla morte del suo mentore Bumpy Johnson, Fank Lucas, alias Superfly, diventa il re dello spaccio di eroina nel distretto di Harlem. Frank importa eroina direttamente dal sudest asiatico e di conseguenza, pur essendo migliore di quella che è in commercio, la vende ad un prezzo inferiore. Il suo legame con la mafia newyorkese contribuisce a rendere più solida la sua posizione.

Curiosità su American Gangster

American Gangster è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 18 Gennaio 2008 distribuito da Universal Pictures. Le riprese del film si sono svolte dal 31 Luglio 2006 al 14 Novembre 2006 in Thailandia e negli Stati Uniti.

Le voci italiane del film sono state scelte dal regista Ridley Scott e dal montatore italiano Pietro Scalia. La pellicola racconta la vita del narcotrafficante Frank Lucas

L'attrice Ruby Dee è stata candidata all'Oscar 2008 come miglior attrice non protagonista mentre il film è stato candidato anche per l'Oscar alla migliore scenografia.

Qui la nostra recensione di American Gangster. Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity.

American Gangster: Interpreti e personaggi