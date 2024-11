American Gangster: Josh Brolin ha quasi discusso sul set con Denzel Washington

In una recente intervista rilasciata a In Depth with Graham Basinger, Josh Brolin ha raccontato un aneddoto del set di American Gangster di Ridley Scott, in cui ebbe la sensazione che lui e Denzel Washington fossero sul punto di litigare. La star di Dune - Parte due ricorda il rapporto che si creò durante le riprese.

Josh Brolin è impegnato nella promozione della sua autobiografia Under the Trunk, in cui ha ripercorso tutta la sua lunga carriera e i momenti salienti della sua vita. Nel 2024, Brolin ha partecipato al film Brothers, diretto da Max Barbakow, e nella seconda parte del franchise di Denis Villeneuve.

Questione di battuta

"Io e Denzel ora andiamo molto d'accordo ma siamo arrivati quasi alla rissa. Lui era un po' in ritardo sul set e c'era tutta una questione al riguardo. Poi mi ha mostrato le battute. Non cambiò nessuna delle mie battute ma modificò un po' la struttura. Disse che pensava di mettere una parte sopra e l'altra sotto, senza guardarmi".

Successivamente, provarono la scena tra i due personaggi:"Cercavo di ricordarmi la struttura, e poi abbiamo provato. Non erano tante battute, perlopiù le mie. E dovevo essere super sicuro di me. È Denzel Washington, amico. Non è facile. Sei soltanto un attore che stanno mettendo alla prova per vedere se sei all'altezza o no. E dimenticai una battuta".

Discussioni

"Gli misi una mano sulla spalla" prosegue nel racconto Brolin "e gli dissi 'Qual è la battuta?' e lui spostò la mano e mi disse 'Non mettere mai una cazzo di mano su di me'. E pensai 'Cavolo, sto per litigare con Denzel Washington. È assurdo'. Non siamo più attori, almeno nella mia testa. Nella sua, stava solo facendo il suo lavoro".

Secondo Josh Brolin, Denzel Washington aveva completamente abbracciato il suo ruolo, quello del gangster Frank Lucas:"Siamo passati oltre quel momento, gli dissi 'Tutto bene?', e lui rispose di sì e mi chiese lo stesso e io dissi di sì, e gli richiesi la battuta. E lui disse 'Vai'. Era come se avesse detto tutto quello che doveva dire".