American Gangster, Idris Elba pensava di essere stato colpito alla testa mentre girava il film di Ridley Scott

Ridley Scott ha rivelato che, durante le riprese di American Gangster, Idris Elba ha creduto di essere stato colpito da una pistola di scena priva di munizioni.

Denzel Washington e Josh Brolin in una scena del film American Gangster

L'episodio si è verificato durante le riprese di una scena di American Gangster, film del 2007, in cui il signore della droga Frank Lucas (Denzel Washington) uccide lo spacciatore Tango (Idris Elba).

Per suscitare una reazione realistica da parte di Idris Elba, Ridley Scott ha chiesto all'attore di appoggiare la testa contro la canna della pistola in modo da essere sorpreso dal rinculo. Fortunatamente Scott, attento alla sicurezza, ha impiegato un'arma da fuoco priva di munizioni a salve per evitare incidenti.

"Ho detto a Idris 'Ascolta, quando ti punta la pistola alla testa appoggiati alla pistola'"- ha detto Scott al Daily Mail. "Perché questa è una pistola con una canna solida, non c'è un'apertura, non rischierei mai, ma quando premi il grilletto, non ci sono munizioni, niente."_

Idris Elba ha seguito le indicazioni del regista. Quando Denzel Washington "ha premuto il grilletto e ha fatto bang. Idris pensava che gli avessero sparato, è caduto sul marciapiede e ha urlato 'Mi hanno sparato!'", come ricorda Scott.

In che modo il regista di Alien ha ottenuto l'effetto di rinculo con una canna bloccata e senza colpi in canna? Paul Biddiss, un consulente di armi cinematografiche che collabora con Scott, ha spiegato che il regista ha impiegato qualcosa chiamato "un round UTM, che può andare nella canna di una pistola completamente tappata e continuare a causare un rimbalzo. È come una piccola cassa d'argento con aria compressa che reagisce. Può essere usata ripetutamente per un effetto di rinculo ogni volta. Viene usata spesso nelle riprese di esecuzione ravvicinata nei film.".