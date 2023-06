Amber Heard ospite del Taormina Film Festival 2023, prima apparizione pubblica dopo il processo

Amber Heard tra gli ospiti del Taormina Film Festival 2023, l'attrice interverrà in Sicilia per presentare il suo nuovo film, il period movie In the Fire.

Amber Heard parteciperà al Taormina Film Festival 2023 per la prima mondiale di In The Fire, nuovo film che la vede protagonista. Heard sarà in Sicilia insieme al regista del film, Conor Allyn, e al co-protagonista Eduardo Noriega. La prima mondiale del film, prevista per il 24 giugno al Teatro Antico di Taormina, sarà il primo evento pubblico ufficiale per l'attrice dopo la fine del doloroso processo che l'ha vista contrapposta all'ex marito Johnny Depp.

Di cosa parla In the Fire?

Descritto come un thriller soprannaturale, In the Fire vede Amber Heard nei panni di una psichiatra pioniera che si propone di curare un bambino in un momento in cui la psichiatria non era ancora considerata una scienza. Ambientato nel 1899, il film segue una psichiatra americana di 38 anni che arriva in una ricca fattoria in Colombia dopo essere stata chiamata a risolvere il caso di un bambino disturbato a seguito di accuse sempre più insistenti secondo cui il piccolo sarebbe il diavolo. Mentre la donna cerca di psicanalizzare il bambino, gli eventi nefasti si intensificano e la sua "cura" diventa una corsa contro il tempo per salvare il ragazzino dalla furia dei suoi concittadini, e forse, anche da se stesso.

Il programma del Taormina Film Festival 2023

Il Taormina Film Festival 2023 si terrà dal 23 giugno al 1 luglio. Tra le anteprime preannunciate l'atteso Indiana Jones e il Quadrante del Destino, che vedrà in Sicilia il cast capitanato da Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies e Mads Mikkelsen. Toccherà inoltre a Edoardo Leo e Massimiliano Bruno, che presenteranno I Peggiori Giorni; il festival ospiterà inoltre l'anteprima mondiale di Billie's Magic World, diretto da Francesco Cinquemani e interpretato da Alec Baldwin, William Baldwin, Valeria Marini, Mia McGovern Zaini, Soraya Azzabi ed Elva Trill, del film Sundance Divinity, diretto da Eddie Alcazar, Lo Sposo Indeciso, diretto da Giorgio Amato, e le anteprime italiane di Little Richard: I Am Everything e A Thousand and One. Ma ci sarà spazione anche per il chiacchierato Jeanne Du Barry - La favorita del re, diretto e interpretato da Maïwenn a fianco dello stesso Johnny Depp.

Il festival presenterà anche una retrospettiva dedicata a John Landis, a Willem Dafoe e ad Abel Ferrara, comprese le proiezioni dei sette film che hanno realizzato insieme. Taormina festeggerà anche i festeggiamenti per i 90 anni della Warner Bros, proiettando 25 dei suoi più grandi film degli ultimi 90 anni.