Aquaman 2, Dolph Lundgren: 'Il mio ruolo e quello di Amber Heard ridotti, che delusione'

Dolph Lundgren ha confermato in una recente intervista che il suo ruolo e quello di Amber Heard in Aquaman e il Regno Perduto sono stati ampiamente ridotti dopo le riprese aggiuntive.

"La mia opinione è che pensavo che la sceneggiatura originale fosse grandiosa", ha detto Lundgren a UPI mentre era impegnato a promuovere il suo ultimo lavoro, Wanted Man. "Sia io che Amber avevamo una parte più importante nella storia".

"Lo studio ha deciso, credo, di rigirare un po' di scene per cercare di ricostruire una trama leggermente diversa", ha aggiunto Lundgren. "È difficile perché non si può rigirare l'intero film".

Nella pellicola, lo ricordiamo, Lundgren interpreta il re subacqueo Nereus. Sua figlia, Mera (interpretata da Heard), è la moglie di Aquaman. Ricordiamo che all'epoca della produzione del film, fu lanciata una petizione per rimuovere Amber Heard dal cast.

Nel film uscito in sala, Mera viene ferita all'inizio, quindi per gran parte del film non si vede. Lei e Nereus si uniscono ad Aquaman, Orm (Patrick Wilson) e Atlanna (Nicole Kidman) in un viaggio per fermare Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II) solo nelle battute finali.

Aquaman e il Regno Perduto e il DCU, James Wan: "Abbiamo dovuto fare modifiche fino all'ultimo"

"Quando inizi a inserire elementi di storia diversi in qualcosa in cui c'era un'unità che funzionava, allora puoi avere dei problemi", ha dichiarato Lundgren. "È stato un po' frustrante per me. Mi ha un po' deluso, ma la vita va avanti".