The Handmaid's Tale 6: la star Elisabeth Moss dirigerà il finale della serie

La sesta e ultima stagione di The Handmaid's Tale non arriverà probabilmente prima del 2025, ma quando arriverà, la star della serie Elisabeth Moss sarà dietro la macchina da presa per concludere il tutto. Secondo TVLine, la Moss dirigerà quattro episodi della sesta stagione della serie di Hulu, tra cui il primo episodio e il finale. L'attrice che interpreta June Osborne aveva già diretto tre episodi nella quarta stagione e tre nella quinta, compreso il finale di stagione di quest'ultima. La produzione di The Handmaid's Tale 6 dovrebbe iniziare quest'estate.

The Handmaid's Tale 5: Il significato del finale e cosa aspettarci dalla stagione 6

The Handmaid's Tale: Elisabeth Moss nell'episodio Offred

Una stagione selvaggia

Moss ha anche anticipato che la sesta stagione di The Handmaid's Tale sarà "selvaggia" e "sorprendente". "È piuttosto selvaggia, la stagione finale, onestamente", ha detto Moss. "Ha sicuramente un'energia da ultima stagione". Ha aggiunto: "È grandiosa e selvaggia, prenderà molte direzioni differenti e vi sorprenderà per tutto il tempo".

La Moss ha precedentemente aggiornato i fan su quando potrebbe arrivare la sesta stagione di The Handmaid's Tale. A gennaio, l'attrice aveva detto che la stagione finale di The Handmaid's Tale non sarebbe stata rilasciata prima del 2025 e aveva scherzato sul fatto che i fan probabilmente si stavano arrabbiando per la lunga attesa tra la stagione 5 e gli episodi finali. "Torneremo a girare quest'estate. La nostra ultima stagione", aveva detto Moss all'epoca. "Le persone cominciano ad arrabbiarsi. Soprattutto quando dico loro che non abbiamo ancora iniziato le riprese. Probabilmente non uscirà prima del 2025".

Anche se The Handmaid's Tale si sta concludendo, la storia non è esattamente finita. Uno spinoff, The Testaments, basato sul romanzo di Margaret Atwood del 2019, è in fase di sviluppo con Bruce Miller al comando,showrunner di The Handmaid's Tale per le prime cinque stagioni prima di abbandonare la serie.