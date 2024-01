Aquaman e il Regno Perduto: Amber Heard ringrazia i fan per il sostegno

Aquaman e il Regno Perduto è arrivato nelle sale di tutto il mondo e Amber Heard ha voluto ringraziare i fan per il loro sostegno.

L'attrice ha ripreso la parte di Mera nel secondo capitolo delle avventure di Arthur Curry, il protagonista interpretato da Jason Momoa.

Il messaggio dell'attrice

Su Instagram Amber Heard ha scritto: "Dopo tutto questo tempo, Aquaman e il Regno Perduto ha fatto il suo debutto [ndr splash nella versione originale] (scusatemi, è troppo facile). Grazie a tutti i miei fan per l'incredibile sostegno e amore nei confronti del ritorno di Mera. Grazie tante".

Aquaman e il Regno Perduto: "Anche se è la fine del viaggio, per Jason Momoa ci sarà sempre posto in DC"

Amber Heard, in tribunale durante il processo contro il suo ex marito Johnny Depp, aveva sostenuto che i vertici della Warner Bros non volevano includerla nel sequel di Aquaman, di cui potete leggere la nostra recensione, a causa del suo divorzio. L'attrice ha dichiarato inoltre che alcune scene in cui era presente erano state tagliate e la sua presenza sullo schermo diminuita.

Il regista James Wan, invece, aveva replicato che il sequel non avrebbe mai dovuto avere Mera al centro della storia, preferendo invece concentrarsi sul rapporto tra Aquaman e Orm, il fratellastro del protagonista interpretato da Patrick Wilson.