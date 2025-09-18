Amazon, terremoto in casa Prime Video: si dimette il capo della sezione TV

Vernon Sanders si è dimesso dal suo ruolo di responsabile della sezione televisiva globale presso gli Amazon MGM Studios dopo sette anni di servizio presso l'azienda.

Secondo quanto appreso da Variety, la partenza di Sanders è stata una sua scelta, anche se rimarrà in Amazon per il periodo di transizione necessario alla selezione del suo successore. Il produttore ha annunciato la sua decisione in una nota inviata mercoledì al personale, sottolineando che il suo lavoro di dirigente lo ha reso "sempre più distante da ciò che inizialmente lo aveva attratto in questo settore: il processo creativo quotidiano della realizzazione televisiva. All'inizio dell'estate ho deciso di tornare alle mie radici creative".

Tra le serie più popolari sviluppate durante il periodo di Sanders allo studio ci sono Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Fallout, The Boys, Jack Ryan e L'estate nei tuoi occhi, il cui finale di stagione è stato diffuso in streaming proprio poche ore fa, poco prima dell'annuncio di un film sequel.

Terremoto in casa Amazon: l'addio di Sanders segue quello di Jennifer Salke

Sanders era entrato a far parte degli allora Amazon Studios nel 2018 sotto la guida di Jennifer Salke, con cui aveva già lavorato in precedenza alla NBCUniversal. Sanders ha ricoperto il ruolo di co-responsabile della divisione televisiva insieme ad Albert Cheng, che in seguito è diventato direttore operativo e poi responsabile di Prime Video, prima di assumere il suo attuale ruolo incentrato sull'uso degli strumenti di intelligenza artificiale da parte di Amazon.

L'uscita di Sanders segue quella di Salke, che all'inizio di quest'anno è stata rimossa dalla sua posizione di capo degli Amazon MGM Studios. Mike Hopkins, attuale capo dello studio e di Amazon Prime Video, ha scritto mercoledì in una nota interna che Sanders "ha ricoperto un ruolo fondamentale" nel team dirigenziale dello studio e che è stato "determinante nel promuovere la crescita" delle serie di punta di Amazon.

Prima del suo arrivo ad Amazon, avvenuto proprio grazie a Salke, Sanders era vicepresidente esecutivo della programmazione quotidiana alla NBC, prima di firmare un contratto globale con la Universal Television come produttore.