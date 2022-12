Gli Anelli del Potere, Vernon Sanders di Amazon guarda al futuro: "Il successo ci ha ripagato"

In una recente intervista, Vernon Sanders, Head of Global TV per Amazon Studios, ha parlato del grande successo de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, anticipando qualcosa sulla nuova stagione.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è stato uno dei più grandi successi televisivi di quest'anno e i produttori di Amazon Studios sembra stiano già pensando alla stagione 3. A fronte dei giganteschi investimenti fatti da Amazon, (la serie è costata circa 465 milioni di dollari) sembra proprio che gli amanti della Terra di Mezzo dovranno prepararsi a tante novità per il futuro.

Gli anelli del potere: Ismael Cruz Cordova, Sophia Nomvete e Cynthia Addai-Robinson a Lucca 2022

Vernon Sanders, Head of Global TV per Amazon Studios, ha recentemente parlato di tutto questo con Deadline, ritenendosi fiero del successo raggiunto fino ad ora ed eccitato per il futuro del progetto.

"È stato un enorme successo per noi [Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere], ha funzionato incredibilmente bene in tutto il mondo. È di gran lunga la nostra più grande serie, è lo show più ambizioso che abbiamo realizzato. Dopo la pubblicazione degli episodi, abbiamo visto una nuova ondata di persone abbonarsi al servizio proprio per iniziare lo spettacolo. Il numero iniziale di 100 milioni di spettatori è andato ben oltre", ha detto parlando dell'accoglienza generale, "Siamo davvero orgogliosi che lo spettacolo abbia suscitato un rinnovato interesse per i libri, abbiamo visto picchi nelle vendite in questo senso. È stato un successo a livello aziendale e per quanto significativo sia stato il nostro investimento, ci ha più che ripagato".

Parlando invece dei lavori sulla seconda stagione in termini di produzione ha detto che: "Sta andando alla grande. La prima stagione ha avuto così tante cose da stabilire che ora ci divertiamo a vedere la storia crescere man mano che Sauron viene rivelato. Il pubblico può aspettarsi uno show che, sebbene sembri fedele a se stesso, aumenta la posta in gioco sempre di più, specialmente ora che gli anelli sono in campo. Vedendo cosa possono fare e vedendo come le varie fazioni all'interno del mondo affrontano quelle implicazioni, penso sarà davvero avvincente".

A quanto pare nella seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere avremo anche "battaglie più grandi" dalle sue parole, con "momenti iconici delle appendici e dei libri".

Non ci resta, quindi, che attendere ulteriori dettagli e date, sperando che quanto riportato in questa intervista sia fedele al futuro della serie.