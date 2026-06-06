L'Attacco dei Giganti, il doppiatore di Eren ora interpreta una blatta che tu devi corteggiare

Un'azienda giapponese specializzata in pesticidi ha lanciato un visual novel romantico gratuito in cui quattro affascinanti ragazzi nascondono un segreto piuttosto insolito. A dare voce a tutti loro è Yuki Kaji, storico interprete di Eren.

Il Giappone possiede un talento particolare: trasformare qualunque campagna pubblicitaria in qualcosa che sfida la logica comune. Questa volta il risultato arriva da Earth Corporation, azienda nota per prodotti contro insetti e parassiti, che ha deciso di celebrare la Giornata della Sensibilizzazione sui Repellenti per Insetti con un'idea talmente surreale da sembrare uscita da un anime comico: un dating game dedicato agli scarafaggi. E a dare la voce a questo Kafka alternativo è niente meno che il doppiatore di Eren di L'Attacco dei Giganti.

Quattro ragazzi perfetti... e un segreto decisamente inquietante

A prima vista Gokigen Lovely Days sembra seguire tutti i canoni dei classici otome game giapponesi. La protagonista passeggia durante una notte tranquilla e incontra quattro possibili interessi amorosi, ciascuno caratterizzato da una personalità ben definita.

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C'è Kuro, il classico principe azzurro. C'è Chaba, il ragazzo più giovane dall'aria timida e dagli occhiali sempre impeccabili. Troviamo poi Yamato, elegante e raffinato gentiluomo giapponese, e infine Wamon, fratello maggiore affidabile, amante della birra e delle buone compagnie. Fin qui nulla di strano.

Il dettaglio curioso emerge quando si osservano meglio i loro nomi. Per un pubblico giapponese il riferimento appare immediato: Kuro, Chaba, Yamato e Wamon richiamano infatti diverse specie di scarafaggi diffuse nel Paese. Una scelta che trasforma improvvisamente il gioco da romantica visual novel a esperimento promozionale decisamente fuori dagli schemi.

Ad aumentare ulteriormente la particolarità del progetto arriva il coinvolgimento di Yuki Kaji, celebre voce di Eren Yeager in L'attacco dei giganti e di Shoto Todoroki in My Hero Academia. L'attore interpreta tutti e quattro i personaggi contemporaneamente, offrendo registri vocali differenti per ciascun potenziale partner della protagonista.

Un dating game che insegna anche come combattere gli scarafaggi

La trovata diventa ancora più singolare osservando il sistema di gioco. La visual novel include un vero meccanismo di affinità che determina l'evoluzione della storia e i finali ottenibili. Per conquistare il proprio interesse romantico bisogna studiarne comportamenti, abitudini e reazioni. Il punto è che queste caratteristiche non sono state inventate dagli sceneggiatori. Sono direttamente ispirate all'etologia degli insetti su cui i personaggi sono modellati.

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Dietro la facciata romantica si nasconde quindi una sorta di lezione interattiva sul comportamento degli scarafaggi, mascherata da simulatore di appuntamenti. L'obiettivo finale del progetto resta naturalmente pubblicitario. Gokigen Lovely Days nasce infatti per promuovere uno spray repellente commercializzato da Earth Corporation, ma riesce nell'impresa di farlo in modo molto meno prevedibile rispetto a una tradizionale campagna marketing.

Tra dialoghi, percorsi alternativi e finali multipli, il gioco distribuisce anche consigli pratici su come prevenire infestazioni domestiche e difendersi dagli insetti più temuti dell'estate. Il risultato assomiglia a uno di quei concept che potrebbero esistere soltanto in Giappone: un videogioco romantico, un manuale anti-scarafaggi e una campagna pubblicitaria racchiusi nello stesso prodotto.

Forse è proprio questa assurdità perfettamente calcolata a renderlo irresistibilmente curioso. Perché innamorarsi di uno scarafaggio non era probabilmente nella lista dei desideri di nessuno, ma adesso il Giappone ha deciso di offrire comunque questa possibilità.