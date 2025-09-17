L'estate nei tuoi occhi: annunciato il film prodotto per Prime Video

A poche ore dal debutto dell'ultimo episodio della stagione 3, Amazon ha confermato che la storia di Belly proseguirà con un lungometraggio.

Una foto di L'estate nei tuoi occhi
NOTIZIA di 17/09/2025

L'estate nei tuoi occhi tornerà sugli schermi dopo l'ultima stagione, la terza: Amazon ha infatti annunciato la produzione di un film che proseguirà la storia.
Jenny Han sarà autrice e regista del capitolo conclusivo del racconto, di cui non sono stati svelati i dettagli.

L'annuncio della produzione del film

Sul red carpet di un evento che si è svolto a Parigi per celebrare la conclusione della serie L'estate nei tuoi occhi, Jenny Han, che aveva recentemente confermato la possibilità di una continuazione della storia, ha dichiarato: "C'è un'altra tappa importante rimasta nel percorso di Belly e ho pensato che solo un film potesse rendergli giustizia. Sono così grata nei confronti di Prime Video per aver continuato a sostenere la mia visione per questa storia e per rendere possibile condividere questo capitolo finale con i fan".

Courtenay Valenti, a capo di Amazon MGM Studios, e Vernon Sanders, responsabile di Prime Video, hanno dichiarato che L'estate nei tuoi occhi ha conquistato il pubblico di ogni parte del mondo, 'creando momenti di gioia, nostalgia e connessione che hanno resa la serie un fenomeno globale'.

Come si è interrotta L'estate nei tuoi occhi

La notizia prosegue con le anticipazioni sulla terza stagione, non proseguite con la lettura se non volete spoiler !

Nella conclusione dello show, Conrad (Christopher Briney) è arrivato a Parigi per dire a Belly (Lola Tung) che è ancora innamorato di lei, vedendo come si è ambientata in Francia e conoscendo i suoi nuovi amici, arrivando quindi a chiedersi se stia frequentando Benito (Fernando Cattori). I due protagonisti diventano poi ufficialmente una coppia quando la ragazza decide di seguirlo sul suo treno con destinazione Bruxelles e gli dice che sceglierà sempre lui. Jermiah (Gavin Casalegno) è invece a Boston dove lavora come chef, mentre Taylor (Rain Spencer) organizza una campagna per sostenerlo e scopre che Denise (Isabella Briggs) e Steven hanno ottenuto i fondi per sviluppare la loro impresa a San Francisco, decidendo di trasferirsi in California.