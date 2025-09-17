L'estate nei tuoi occhi: annunciato il film prodotto per Prime Video

L'estate nei tuoi occhi tornerà sugli schermi dopo l'ultima stagione, la terza: Amazon ha infatti annunciato la produzione di un film che proseguirà la storia.

Jenny Han sarà autrice e regista del capitolo conclusivo del racconto, di cui non sono stati svelati i dettagli.

L'annuncio della produzione del film

Sul red carpet di un evento che si è svolto a Parigi per celebrare la conclusione della serie L'estate nei tuoi occhi, Jenny Han, che aveva recentemente confermato la possibilità di una continuazione della storia, ha dichiarato: "C'è un'altra tappa importante rimasta nel percorso di Belly e ho pensato che solo un film potesse rendergli giustizia. Sono così grata nei confronti di Prime Video per aver continuato a sostenere la mia visione per questa storia e per rendere possibile condividere questo capitolo finale con i fan".

Courtenay Valenti, a capo di Amazon MGM Studios, e Vernon Sanders, responsabile di Prime Video, hanno dichiarato che L'estate nei tuoi occhi ha conquistato il pubblico di ogni parte del mondo, 'creando momenti di gioia, nostalgia e connessione che hanno resa la serie un fenomeno globale'.

Come si è interrotta L'estate nei tuoi occhi

La notizia prosegue con le anticipazioni sulla terza stagione, non proseguite con la lettura se non volete spoiler !

Nella conclusione dello show, Conrad (Christopher Briney) è arrivato a Parigi per dire a Belly (Lola Tung) che è ancora innamorato di lei, vedendo come si è ambientata in Francia e conoscendo i suoi nuovi amici, arrivando quindi a chiedersi se stia frequentando Benito (Fernando Cattori). I due protagonisti diventano poi ufficialmente una coppia quando la ragazza decide di seguirlo sul suo treno con destinazione Bruxelles e gli dice che sceglierà sempre lui. Jermiah (Gavin Casalegno) è invece a Boston dove lavora come chef, mentre Taylor (Rain Spencer) organizza una campagna per sostenerlo e scopre che Denise (Isabella Briggs) e Steven hanno ottenuto i fondi per sviluppare la loro impresa a San Francisco, decidendo di trasferirsi in California.