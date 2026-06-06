Among Us diventa una serie animata: il famoso gioco di Innersloth esce subito con dieci episodi

A quasi sei anni dall'esplosione globale che lo trasformò nel protagonista assoluto di Twitch, YouTube e delle serate tra amici durante la pandemia, il titolo sviluppato da Innersloth inaugura una nuova fase della propria storia con una serie animata ufficiale appena arrivata su Paramount+.

Dopo anni di attesa e indiscrezioni, Among Us compie il salto definitivo verso la televisione. Paramount+ ha lanciato a sorpresa la serie animata tratta dal celebre videogioco fenomeno mondiale, rendendo subito disponibili tutti e dieci gli episodi.

Dal fenomeno virale alla conquista della televisione

L'annuncio è arrivato durante il Summer Game Fest di Los Angeles, ma la vera sorpresa non è stata la presentazione della serie. Quella era già nota da tempo. A lasciare il pubblico a bocca aperta è stata la strategia scelta da Paramount+: nessuna attesa settimanale, nessun conto alla rovescia. Tutti e dieci gli episodi sono stati pubblicati immediatamente sulla piattaforma.

La serie nasce dalla mente di Owen Dennis, autore già apprezzato per Infinity Train, e prova a trasportare sul piccolo schermo gli elementi che hanno reso il videogioco un fenomeno culturale. Al centro della storia troviamo un equipaggio di astronauti dai colori sgargianti impegnati a trasportare rottami attraverso la galassia. Una missione apparentemente semplice che si trasforma rapidamente in una corsa alla sopravvivenza quando emerge una presenza ostile nascosta tra loro. Il concetto rimane quello che milioni di giocatori conoscono bene: fidarsi della persona sbagliata può essere un errore fatale.

La versione animata amplia però la formula originale, sviluppando personalità, rapporti e dinamiche che nel gioco venivano lasciate quasi interamente all'immaginazione dei partecipanti. Una scelta inevitabile per trasformare una meccanica multiplayer in una narrazione televisiva vera e propria.

Un cast ricco di nomi noti per un fenomeno da record

Dietro i piccoli astronauti colorati si nasconde un cast vocale sorprendentemente prestigioso. Tra le voci principali figurano Yvette Nicole Brown, Liv Hewson, Kimiko Glenn, Randall Park, Dan Stevens, Elijah Wood, Patton Oswalt, Wayne Knight, Phil LaMarr, Ashley Johnson e Debra Wilson. Una line-up che dimostra quanto Paramount creda nel progetto e nel potenziale di un marchio che continua a mantenere una forte riconoscibilità anche a distanza di anni dal suo boom iniziale.

I numeri del videogioco, del resto, raccontano una storia difficile da ignorare. Nel periodo di massimo splendore, tra il 2020 e il 2021, Among Us arrivò a sfiorare i 500 milioni di utenti attivi mensili. Su YouTube superò i quattro miliardi di visualizzazioni, mentre Twitch registrò oltre 1,2 miliardi di sessioni di visione legate al titolo. Nell'ottobre 2020 conquistò inoltre il primo posto nelle classifiche mobile di decine di Paesi, trasformandosi in uno dei fenomeni digitali più travolgenti dell'ultimo decennio.

Adesso quella stessa formula prova a conquistare un pubblico diverso. Non più giocatori impegnati a smascherare l'impostore durante una partita, ma spettatori pronti a seguire una storia costruita attorno allo stesso principio: il sospetto. Perché, in fondo, il segreto del successo di Among Us non è mai stato lo spazio, l'astronave o i piccoli astronauti colorati. Era quel momento preciso in cui tutti si guardavano attorno pensando la stessa cosa: chi sta mentendo?