Amazon Prime Video: ecco le novità in catalogo a novembre 2019

Amazon svela le novità in catalogo a novembre 2019 su PrimeVideo, tra cui Jack Ryan 2, Chiara Ferragni Unposted e la stagione conclusiva di The Man in The High Castle.

Amazon Prime Video ha annunciato il catalogo di novembre 2019, e gli appassionati possono stare tranquilli: oggi arriva la seconda stagione dell'action-thriller Jack Ryan, con protagonista John Krasinski (A Quiet Place).

Nella seconda stagione di Tom Clancy's Jack Ryan, dopo aver tracciato una spedizione potenzialmente sospetta di armi illegali nella giungla venezuelana, l'agente della CIA Jack Ryan si dirige in Sud America per indagare sul campo. Ma le indagini di Jack sono una minaccia, potrebbero portare alla luce una cospirazione ben più grande. Il Presidente del Venezuela, infatti, attiva un piano che riesce a sviare Jack e tutto il team portandoli a investigare negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Russia e di nuovo in Venezuela dove riusciranno finalmente a svelare l'efferato complotto del Presidente, riportando stabilità in un paese sull'orlo del tracollo.

Al fianco di Krasinski, nel cast della seconda stagione si annoverano Wendell Pierce (The Wire) nel ruolo di James Greer, Noomi Rapace (Prometheus) nei panni di Harriet 'Harry' Baumann e Michael Kelly (House of Cards) nel ruolo di Mike November.

Locandina di The Man in the High Castle

Amazon Prime Video ha annunciato che l'ultima stagione della serie premiata agli Emmy The Man in the High Castle debutterà venerdì 15 Novembre. Gli episodi finali saranno attraversati da guerra e rivoluzione, la Resistenza diventerà una vera e propria ribellione guidata dall'idea di Juliana Crain di un mondo migliore (Alexa Davalos). Anche un nuovo Black movement insorge per combattere le forze Naziste e Imperialiste. Nel momento in cui gli imperi sono in bilico, l'Ispettore Capo Takeshi Kido (Joel De La Fuente) si troverà combattuto tra rispettare il dovere nei confronti del suo paese e preservare i legami famigliari. Allo stesso tempo il Reichsmarschall John Smith (Rufus Sewell) verrà indirizzato verso un portale che i Nazisti hanno creato per entrare in un altro universo con la possibilità di scappare per un sentiero ancora non intrapreso.

La prima serie italiana comedy crime, Scatola Nera, sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video dal 25 novembre. Mancano solo dieci giorni all'esordio a teatro di Scatola Nera, un'esilarante commedia ambientata in un claustrofobico caveau di una banca. Tobia, autore della pièce comica, invita la compagnia teatrale a ritirarsi in un isolato casale di campagna per serrare le fila e perfezionare lo spettacolo. Ognuno degli interpreti porta con sè i suoi segreti, una ferita profonda che lo ha portato negli anni ad interpretare una parte non solo sul palco, ma soprattutto nella vita reale.

Tobia non è malato: deve affrontare il suo passato, ma anche il prossimo futuro e vuole lasciare un segno, prima di lasciare il palco. Antonio non è un attore: da sempre soffre di essere il secondo della fila. Ogni giorno deve fingere di dimenticare la sua mediocrità, come attore, come uomo. Marta non è perseguitata: era al centro dell'attenzione ed è rimasta con in mano la realtà di un talento scarso e il bisogno terribile di avere le luci della ribalta puntate addosso. Enzo non è ingenuo: è innocuo, inoffensivo, infantile, sempre di buon umore: questo è quello che sembra. Monica non è colpevole: storica fidanzata di Tobia, con cui ogni tanto ancora si vede. È l'unica che sa della sua malattia. Luca non è innocente: è bello, ma senza talenti; deve il suo discreto successo ai video che pubblica su Youtube. Chiara non è innocua: è abituata ad avere tutto quel che vuole. Valentina non è violenta: nessuno si accorge di quello che sta facendo, finché non è troppo tardi. Tutti devono fare i conti con i loro segreti.

La serie si sviluppa nell'arco di otto episodi, ogni puntata si concentra su un personaggio in particolare, mentre cresce l'intreccio drammatico all'interno del gruppo. La messa in scena e la vita reale si alternano ora dopo ora, perdendo con il passare dei giorni i rispettivi confini e rivelando giochi di ruolo, intrecci personali inaspettati e segreti mai prima rivelati. The show must go on, tra momenti d'ilarità e risate, ma la vita alla fine presenta il suo conto e fuggire dalla verità è ormai impossibile. La narrazione di ciascuno degli otto episodi di Scatola Nera si articola fra la sera della messa in scena dello spettacolo e le prove, in un intreccio costante di sequenze che mescolano i toni della commedia teatrale, che risuonano anche nella quotidianità delle prove al casale, con il misterioso emergere delle vicende private dei componenti della compagnia.

Locandina di The Report

The Report è un thriller affascinante basato su una storia vera, da tenere d'occhio per la stagione dei premi e in arrivo su Prime Video il 29 novembre. All'idealista Daniel J. Jones (Adam Driver), membro dello staff della Senatrice Dianne Feinstein (Annette Bening), viene assegnato il compito di condurre un' indagine sul Detention and Interrogation Program della CIA, creato in seguito agli avvenimenti dell'11 Settembre. Jones si lancia in un' implacabile ricerca della verità che lo conduce a fare delle scoperte scottanti che mostreranno fino a che punto i servizi segreti del paese si siano spinti per distruggere alcune prove, sovvertendo la legge, e nascondere così agli americani un brutale segreto.

Dopo il successo alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e il trionfo al box office italiano, il docufilm Chiara Ferragni - Unposted sarà disponibile in esclusiva per tutti i clienti Amazon Prime dal 29 novembre su Prime Video in più di 200 paesi in tutto il mondo. Il documentario segue il percorso professionale e personale di Chiara Ferragni, scandito dal succedersi delle stagioni della moda e dalla vita frenetica della fashion blogger più influente del pianeta. Il documentario contiene interviste dirette a Chiara e alle persone che fanno parte della sua vita quotidiana, familiari e amici, e contributi di giornalisti, scrittori, sociologi e docenti universitari sul fenomeno moderno della figura dell'influencer. Chiara Ferragni-Unposted indaga come l'avvento dei social network abbia trasformato radicalmente le vite delle persone e le modalità per fare business e avere successo.

Altri titoli in arrivo prossimamente:

Serie TV

The Good Fight - la prima stagione dall'1 Novembre

The Promised Neverland - la prima stagione della serie anime dall'1 Novembre

Rocco Schiavone - la terza stagione dal 7 Novembre

L'attacco dei giganti - la seconda parte della terza stagione della serie anime dal 15 Novembre

Carnival Row - in versione doppiata in italiano dal 22 Novembre

Film e docu-serie

Un amore di testimone - dall'1 Novembre

Money Monster - L'altra faccia del denaro - dal 7 Novembre

One Child Nation - dall'8 Novembre

Instant Family - dal 10 Novembre

John Wick 3: Parabellum - dal 15 Novembre

Brittany non si ferma più - dal 15 Novembre

Un'impresa da Dio - dal 16 Novembre

Un uragano all'improvviso - dal 16 Novembre

A Ghost Story - dal 18 Novembre

The Birthday Wonderland - l'anime dal 18 Novembre

The Beach Bum - dal 29 Novembre

Widow's Walk - dal 29 Novembre

In arrivo in futuro

Sir Patrick Stewart, insieme ad altri attori del cast delle nuova serie Amazon Original, Star Trek: Picard, sarà tra gli ospiti principali della 53°edizione di Lucca Comics & Games. Venerdì 1 Novembre il celebre attore britannico, accompagnato da alcuni colleghi dal cast, tra cui Isa Briones, Santiago Cabrera, Michelle Hurd e Evan Evagora, salirà sul palco per annunciare il ritorno di Picard ai fan di Star Trek di tutto il mondo, svelando in anteprima alcuni dettagli sulla nuova serie. Star Trek: Picard debutterà su Amazon Prime Video il 24 gennaio 2020.

Ted Bundy: Falling for a Killer è una docuserie Amazon Original in cinque episodi che ripercorre la lunga relazione del famoso serial killer Ted Bundy con la fidanzata Elizabeth Kendall. La docuserie inquadra i crimini di Bundy da una prospettiva femminile rivelando quanto l'odio di Bundy per le donne si scontrasse profondamente con il movimento femminista degli anni 70, per culminare nella più celebre storia di crimini dei nostri tempi.

Dopo quasi 40 anni di silenzio, Elizabeth Kendall e sua figlia Molly condividono le loro esperienze con nuovi dettagli inquietanti su Bundy, l'attrazione che ha avuto sulle donne e un archivio di foto di famiglia mai viste prima. I loro racconti saranno affiancati da un coro di altre voci femminili, tra cui alcune sopravvissute agli attacchi di Bundy, fattesi avanti per la prima volta con dettagli agghiaccianti che cambieranno il modo di raccontare la storia di questo celebre serial killer e scateneranno anche una discussione sulle politiche di genere, tema caldo di questi ultimi tempi.

Il 2 dicembre arriverà Swamp Thing, la serie tv statunitense - prodotta da James Wan - basata sull'omonimo fumetto creato da Len Wein e Bernie Wrightson per la DC Comics.