Alien - Scontro finale: James Cameron conferma la leggenda che circola sul suo script

Ogni regista leggendario prima o poi è oggetto di voci che possono essere più o meno vere, ma tutte contribuiscono al loro status di mito. Adesso ci ha pensato James Cameron in persona a confermare un vecchio rumor legato al suo modo di proporre la sceneggiatura di Alien - Scontro finale ai produttori.

Aliens: James Cameron e Sigourney Weaver sul set

Il racconto suggerisce che mentre si trovava di fronte a un gruppo di dirigenti della 20th Century Fox, l'allora emergente James Cameron scrisse la parola "Aliens" e poi tracciò due linee lungo la lettera "s" per creare un simbolo del dollaro. Questa storia è stata confermata oggi dallo stesso cineasta durante un'intervista a CinemaBlend in cui ha detto:

"Sì è vero. Mi è venuto in mente solo in questo momento. In realtà era sul retro di un copione o una specie di documento di presentazione. Potrebbe essere stato il trattamento, non riesco a ricordare. Ero seduto con i tre produttori, ed eravamo nell'ufficio dell'allora capo della 20th Century Fox. E ho detto, 'Ragazzi, ho un'idea per il titolo.'. E ho scritto Alien in stampatello. E ho messo una S alla fine. Gliel'ho mostrato. Ho detto 'Voglio chiamarlo Aliens, perché non abbiamo a che fare con uno solo. Ora abbiamo a che fare con un esercito, e questa è la grande differenza. Ed è molto semplice e molto grafico.' Poi ho aggiunto 'Ma ecco in cosa si tradurrà.' E poi ho disegnato le due linee sulla s per renderlo un simbolo del dollaro. E a quanto pare, ha funzionato!".

Aliens - Scontro finale: ritorno all'orrore nel grande sequel di James Cameron

Aliens - Scontro finale è ritenuto da molti uno dei più grandi sequel mai realizzati insieme a film come Il Padrino Parte II e L'Impero colpisce ancora. Da un budget di 18,5 milioni di dollari, il film di Cameron ha incassato circa 180 milioni di dollari al botteghino. Quello che Ridley Scott ha fatto con un singolo Xenomorfo in Alien è stato terrificante, ma quello che ha fatto Cameron con il suo esercito e la formidabile Regina Aliena è stato a dir poco spettacolare. Con effetti speciali che mantengono la loro efficacia ancora trentacinque anni dopo, Aliens - Scontro finale è ancora uno dei blockbuster di fantascienza più iconici mai realizzati.