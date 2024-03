Aliens, Paul Reiser ricorda la regia di James Cameron: 'Di un altro livello'

Nel corso di un'intervista concessa a ComicBook, Paul Reiser è tornato a parlare di Aliens - Scontro finale, il primo sequel del franchise, elogiando in particolare la regia di James Cameron, che l'attore considera "di un altro livello" rispetto agli standard hollywoodiani.

L'occasione è stata Marvel's Aliens: What If...?, un nuovo fumetto a cui Reiser ha lavorato con il figlio Leon, Adam F. Goldberg (The Goldbergs), Brian Volk-Weiss (The Toys That Made Us) e Hans Rodionoff (Marvel's Damage Control). La serie limitata di cinque numeri è simile alle storie di What/If della Marvel, e una delle domande poste è "E se... Carter Burke fosse sopravvissuto?". Il numero immagina una versione di Aliens - Scontro finale di James Cameron che vede il personaggio di Reiser sopravvivere all'invasione degli Xenomorfi su LV-426.

"James Cameron sa quello che vuole e come farlo"

"Sì. Beh, ero così giovane", ha ricordato Reiser. "È stato quasi 40 anni fa. Ero così entusiasta di essere scritturato e di partecipare a quello che sapevo sarebbe stato un grande successo, perché Jim Cameron aveva già fatto Terminator, e avevo visto quanto era bravo, e la sceneggiatura era davvero bella, ed ero anche un grande fan di Sigourney Weaver. E continuavo a ripetermi: 'Non rovinare il film. Solo quando sei sullo schermo, se non mi blocco, è una vittoria". A proposito di malvagio contro incompreso. Jim Cameron gioca a un livello completamente diverso da quello della maggior parte delle persone. È davvero visionario e molto specifico che non solo sa cosa vuole, ma sa anche come farlo".

"Se la tecnologia non esiste, lui la inventa"

"Se la tecnologia non esiste, lui la inventa, che sia per The Abyss, o per le macchine da presa, o per Titanic", ha continuato. "È un tipo molto specifico di genialità. Quindi, per me, ogni volta che si diceva che c'erano delle idee contrastanti, era soprattutto perché abbiamo girato a Londra, c'era una troupe britannica, e il temperamento è diverso. E lui era un giovane e spavaldo ventinovenne americano, anzi canadese. Quindi credo che se avesse girato qui, non sarebbe successo nulla di tutto ciò. Non ci sarebbero state quelle piccole lamentele. Ma non si è mai trattato di ego. È sempre stato perché, secondo me, sapeva di cosa aveva bisogno. Sapeva cosa doveva fare in un giorno, e ha semplicemente tenuto il piede sul pedale".

"E su questo non si può discutere", ha aggiunto Reiser. "E comunque, questo film ha superato la prova del tempo in un modo che non avrei mai immaginato. Sapevo che sarebbe stato un successo, e certamente lo è stato, ma è stato solo quando ho partecipato al Comic-Con, cinque anni fa, che ho capito la portata di questo film. C'è un'intera sottocultura di fan del mondo di Aliens che mi ha stupito. Allora ho pensato: 'Beh, è stato divertente essere in un film di grande successo che la gente ricorda'. E invece no, è molto più di questo. È una sottocultura".