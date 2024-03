Alien: Romulus, il regista rivela la scena tagliata di Aliens - Scontro finale che ha ispirato il suo film

Nel fornire nuove anticipazioni sull'atteso Alien: Romulus, in arrivo nei cinema ad agosto, il regista Fede Álvarez ha descritto in dettaglio la scena cancellata da Aliens - Scontro finale che ha ispirato il suo nuovo film.

Come rivela il teaser trailer di Alien: Romulus, il film mostrerà i giovani membri dell'equipaggio di un'astronave fatiscente che si imbattono nelle mostruose creature Xenomorfe del franchise Alien. La star di Priscilla Cailee Spaeny è tra i membri del cast del film, prodotto da Ridley Scott.

Alien: Romulus - una foto

Nel corso di un'intervista con l'Hollywood Reporter, Fede Alvarez ha svelato come una scena eliminata da Aliens - Scontro finale da James Cameron abbia contribuito a creare le basi per il suo Alien: Romulus.

"C'è un momento in cui vedete un gruppo di ragazzi che corrono e cavalcano una grande ruota nei corridoi di questa colonia. E ho pensato: 'Wow, come sarebbe per quei bambini crescere in una colonia che ha bisogno ancora di altri 50 anni per terraformarsi?'" ha spiegato Álvarez a THR. "Quindi ricordo di aver pensato, 'Se mai dovessi raccontare una storia su quel mondo, sarei sicuramente interessato a quei ragazzi quando avranno raggiunto i vent'anni.'"

L'approvazione dei maestri

Alien: Romulus, una scena del film

Fede Alvarez ha poi condiviso pubblicamente i dettagli dei suoi proficui scambi creativi con i maestri del franchise, Ridley Scott e James Cameron, e le loro reazioni dopo la visione di Alien: Romulus.

"Per quanto faccia soggezione, questa è la parte migliore di poter lavorare su qualcosa del genere. Per tutti noi e qualunque cosa facciamo, il sogno è sederci con i maestri del nostro mestiere e conversare su ciò che facciamo e imparare come farlo meglio" ha spiegato Fede Alvarez. "E il processo di realizzazione di questo film mi ha sicuramente donato quell'esperienza con Ridley. A livello di storia, prima gli abbiamo detto cosa avevo intenzione di fare e poi, quando l'ha letta, ho discusso la sceneggiatura con lui. E più tardi, quando ha visto il film, ho discusso con lui della mia parte. Quindi considero ognuno di quei momenti e conversazioni creative con Ridley un momento culminante della mia carriera e della mia vita".

Anche Guillermo del Toro si è complimentato col suo giovane collega, come ricorda lui: "Guillermo è entrato nella stanza e ha detto, 'Fede, cosa posso dire? È fottutamente fantastico'. Per me è stato come... la mia famiglia sa che è stato uno dei momenti più belli della mia vita avere un maestro come lui, che ammiravo così tanto, perfino guardare un film che avevo realizzato, ma poter parlare con lui di cosa gli era piaciuto del mio film è incredibile".

Il rilancio del franchise

Alien: Romulus, interpretato anche da Isabella Merced, Spike Fearn, David Jonsson, Archie Renaux e Aileen Wu, è il settimo film della serie Alien. All'originale del 1979 di Ridley Scott è seguito nel 1986 Aliens - Scontro finale di James Cameron, Alien 3 di David Fincher nel 1992 e Alien: Resurrection di Jean-Pierre Jeunet nel 1997. Dopo una pausa di 15 anni Ridley Scott ha fatto ritorno al franchise dirigendo i prequel Prometheus nel 2012 e Alien: Covenant nel 2017.