Alien: Pianeta Terra, non solo Xenomorfi: in arrivo nuove, letali creature

I teaser di Alien: Pianeta Terra, la nuova serie FX firmata da Noah Hawley, rivelano che i terrificanti Xenomorfi non saranno gli unici mostri in circolazione. Cinque forme di vita aliene, uniche e letali, si scateneranno sulla Terra. Hawley promette un'interpretazione spaventosa e intensa del mito di Alien, senza intaccare l'iconica silhouette delle creature.

L'incubo si moltiplica: cinque nuove minacce in Alien: Pianeta Terra

In occasione dell'Alien Day, FX ha condiviso due teaser che stanno facendo tremare il web. Alien: Pianeta Terra, la nuova serie diretta da Noah Hawley, non si limiterà a riportare sul nostro pianeta l'iconico Xenomorfo: stavolta la minaccia è quintuplicata. Secondo il voiceover dei trailer, "cinque forme di vita diverse, provenienti dagli angoli più oscuri dell'universo, ognuna unica e letale," sono state scelte per essere riportate sulla Terra per fini di studio, un'idea che, come insegna la saga, non finisce mai bene.

Sebbene i video mantengano il mistero sull'aspetto di queste nuove creature, tutto fa pensare che non si tratti di semplici varianti del Xenomorfo, bensì di un manipolo di mostri inediti e pronti a scatenare l'inferno. Con loro arriverà anche una giovane protagonista (Sydney Chandler) e un gruppo di soldati improvvisati, che dovranno affrontare l'impensabile tra i resti di un misterioso vascello alieno precipitato sulla Terra.

Noah Hawley, intervistato durante i precedenti Emmy Awards, ha descritto l'approccio alla serie come un ritorno puro all'orrore: "C'è qualcosa di agghiacciante nel vedere un Xenomorfo in libertà sulla Terra, con i tuoi stessi occhi. Solo a pensarlo, ti viene voglia di chiuderti in casa a chiave." L'autore ha rivelato di aver voluto interagire con il design della creatura, pur rispettando la silhouette sacra che l'ha resa immortale. "Alcuni elementi cambiano: sappiamo che l'ospite influenza il risultato finale, e ho voluto giocare un po' su questo, per renderlo ancora più spaventoso." La serie, che non ha ancora una data di debutto ufficiale ma arriverà entro l'estate, vanta un cast internazionale di tutto rispetto, guidato da nomi come Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis e Babou Ceesay. Se già il solo Xenomorfo era sufficiente a popolarti gli incubi, ora dovremo prepararci a un vero esercito di predatori venuti dallo spazio.