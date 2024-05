Le ali della libertà, Tom Hanks rifiutò il ruolo da protagonista. Ecco perché

Quando si parla di scelte che cambiano una carriera, bisogna citare il caso di Tom Hanks che rifiutò il ruolo di Andy Dufresne in Le Ali della Libertà per un altro film che gli cambiò la vita. Un esempio lampante di destino e fortuna che si intrecciano.

Le ali della libertà: La Fortuna di un "Forrest" e la Sfortuna di un "Andy"

Correva l'anno 1994 eTom Hanks, uno degli attori più amati di Hollywood, si trovava davanti a un bivio. Da una parte, un dramma carcerario cupo e intenso, dall'altra, una storia toccante e quasi fiabesca di un uomo straordinariamente ordinario. Hanks scelse Forrest Gump, e il resto è storia: sei Oscar e quasi 700 milioni di dollari al botteghino.

Il successo di Forrest Gump ha consolidato Hanks come l'incarnazione del "ragazzo d'oro" di Hollywood, un'icona di purezza e umanità. Il film non solo gli ha fruttato l'Oscar come miglior attore, ma ha anche contribuito a scolpire una carriera ricca di ruoli memorabili e amati dal pubblico. Le ali della libertà, in onda stasera alle ore 21,20 su Rete 4, sebbene sia oggi considerato un capolavoro, non ebbe lo stesso impatto immediato, guadagnando solo 16 milioni di dollari alla sua uscita. Tim Robbins, che alla fine ha interpretato Andy, ha offerto una performance straordinaria, ma il film ha raggiunto la popolarità solo anni dopo, lontano dalle luci della ribalta degli Oscar.

Il destino di Tom Hanks se avesse scelto Le ali della libertà

Se Hanks avesse scelto diversamente, la sua carriera avrebbe potuto prendere una piega decisamente diversa. Interpretare Andy Dufresne avrebbe potuto offuscare l'immagine rassicurante di Hanks, spingendolo verso ruoli più cupi e drammatici? Avrebbe fatto cambiare anche il destino stesso del film tratto da racconto di Stephen King?

Per quello che è certo, la scelta di rinunciare a Le Ali della Libertà si è rivelata probabilmente una delle migliori decisioni della carriera di Hanks, in quanto sia innegabile che Forrest Gump abbia incoronato il successo di Hanks. Un perfetto esempio di come una singola decisione possa plasmare il destino di un attore e il panorama del cinema.