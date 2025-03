Centinaia di DVD Warner Bros stanno marcendo, molti titoli importanti a rischio spazzatura

A causa del modo in cui la WB ha prodotto i suoi DVD, tutti i dischi stampati tra il 2006 e il 2008 non sarebbero più riproducibili.

I collezionisti stanno sudando freddo. Secondo JoBlo, molti DVD Warner Bros. pubblicati a metà degli anni 2000 sarebbero oggi illeggibili. Il motivo? La tecnica di produzione utilizzata dalla compagnia tra il 2006 e il 2008.

A toccare con mano il problema è stato un reporter americano che ha rimesso mano a un vecchio cofanetto di classici di Humphrey Bogart rendendosi conto che i dischi hanno smesso di funzionare durante la riproduzione. Dopo aver fatto ricerche in rete, il giornalista si è reso conto che molti utenti avevano riscontrato lo stesso problema.

Dall'indagine è venuto fuori che praticamente ogni disco DVD della Warner Bros. prodotto tra il 2006 e il 2008 ha ceduto al temuto laser rot, in cui i dischi semplicemente smettono di funzionare a causa del marciume degli strati per il deterioramento chimico. Una volta che accade, non può essere ripristinato. Questo era un problema frequente con i laserdisc negli anni '80 e '90, ma non era un grosso problema con i DVD. I dischi di Warner prodotti intorno al 2006 non hanno resistito al passare del tempo e il problema ha coinvolto molti titoli importanti.

Vari titoli interessati dal deterioramento, come il classico western Il mucchio selvaggio, il dramma Le ali della libertà o la serie Hazzard, sono stati ripubblicati in Blu-ray o in HD digitale. Ma alcuni dei titoli, come molti film delle Looney Tunes Collections e vari classici dell'età d'oro di Hollywood, non lo sono stati, il che li rende, in molti casi, supporti perduti.

Tim Robbins in una scena de Le ali della libertà

Come risolvere il problema?

I protagonisti della serie Hazzard

Come affermato in un video di RetroBlasting, gli acquirenti dei titoli Warner Bros coinvolti nel deterioramento "avevamo delle bombe a orologeria tra le mani e l'unico modo per aggirare il problema era copiare i titoli preferiti su altri supporti, ma è troppo tardi per la maggior parte dei dischi". Finora, i dischi Blu-ray non sono interessati dal danneggiamento.

Alcuni utenti che avrebbero contattato direttamente la compagnia hanno ricevuto la promessa che alcuni titoli verranno sostituiti gratuitamente. L'iniziativa, purtroppo, coinvolge solo i dischi che sono stati ristampati e, purtroppo, molti dei titoli difettosi, soprattutto i più vecchi, non lo sono. In quel caso il film è perduto.