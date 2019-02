Aladdin, la Disney difende il Genio di Will Smith: "Ve ne innamorerete!"

Da quando è arrivato il trailer di Aladdin, il live-action di Guy Ritchie, il pubblico ha mostrato tantissime perplessità sul Genio interpretato da Will Smith: oggi la Disney si è esposta chiedendo un po' di fiducia ai propri fan, visto che il risultato su grande schermo sarà incredibile, a quanto pare.

Dalle prime immagini non blu, la scelta di Will Smith come nuovo Genio nella versione live-action del classico Disney è sembrata vincente, tutti i fan sono rimasti colpiti e curiosi di vedere l'amato attore nei panni del personaggio cult. Appena, però, è arrivato il trailer la situazione è cambiata. Le reazioni sono state talvolta anche piuttosto forti, tanto da far rilasciare alla Disney un vero e proprio comunicato - attraverso USA Today - in cui difendono a spada tratta il loro lavoro con l'attore:

"Questo è uno dei film più attesi dell'anno e siamo sicuri che il pubblico si innamorerà con il Genio e con tutti i personaggi appena arriveranno sul grande schermo a maggio."

In uscita il 24 maggio, un paio di mesi prima di un altro dei film più attesi del 2019, anche questo targato Disney, Il Re Leone, Aladdin di Ritchie si trova a dover combattere non solo con la fama di un'opera amatissima, ma soprattutto con l'iconico personaggio del Genio che, nella versione americana era doppiato da uno scatenatissimo Robin Williams.

Nel nostro paese il Genio era doppiato da Gigi Proietti, e a giudicare dal trailer quest'occasione non si ripeterà, visto che nel filmato promozionale la voce del personaggio appartiene a Fabrizio Vidale, la voce di Jack Black in tantissimi suoi film.